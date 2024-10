Luego de la confirmación de la no asistencia del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, a la COP16, la ministra de Ambiente y también presidenta de la cumbre mundial, Susana Muhamad, lamentó el hecho.

Lea también: Superservicios Quiroga falta a la verdad, dice ex directivo de Air-e

“Es algo triste porque Brasil ha sido un socio clave de Colombia. Queríamos fortalecer con su presencia esta ruta de Cali a Belém para la cumbre del clima que será en Brasil el próximo año. Un hecho desafortunado, pero quiero decirle a todos que la ministra Marina Silva estará acá y que además contamos con todo el apoyo de la delegación de Brasil”, señaló la ministra en diálogo con Blu Radio.

Agregó que pese a la ausencia del mandatario que había confirmado su asistencia a la COP16, en Cali y que a última hora tuvo que cancelar el viaje debido a que debe recuperarse de una caída, junto a la delegación brasilera “estamos acá trabajando en equipo, así que más bien envío un abrazo al presidente Lula para que tenga pronta recuperación”.

Lea también: “Solamente incita al odio de clases”: Álvaro Uribe responde a declaraciones de Gustavo Petro

A Lula también se le suman los presidentes de Panamá, José Raúl Mulino; la de México, Claudia Sheinbaum, y Gabriel Boric, de Chile, ninguno de ellos asistirán a la Conferencia de las Partes que se desarrolla en Cali y que ya completa su primera semana.

“En este momento se está realizando la COP16 en Cali. Dice el New York Times que es el más importante de la historia en biodiversidad, se han reunido los pueblos, los gobernantes no, ¿cierto? Ni siquiera Lula me acompañó, pero bueno”, se quejó haciendo referencia a la cercanía del jefe de Estado brasilero.

¿Qué le ocurrió a Lula?

Lula fue ingresado a un centro asistencial el sábado pasado “después de un accidente doméstico, con una herida corto-contusa en la región occipital” que requirió de cinco puntos de sutura

El mandatario brasileño se sometió el pasado martes a nuevos exámenes médicos de seguimiento tras el accidente doméstico.

Lea también: Procuraduría investiga a viceministro e ‘influencers’ por acoso en redes sociales

Según un comunicado del Hospital Sirio Libanés de Brasilia, Lula está “apto para continuar con su rutina de trabajo” y deberá someterse a una nueva revisión en 72 horas.

El accidente restringió algunas de sus actividades, como viajes de corta y larga duración, lo que le impidió asistir a la cumbre de los BRICS, en Rusia, por lo que canceló su presencia.