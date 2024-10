Santiago Posso Marmolejo, ex gerente general de la empresa Air-e, rompió su silencio frente a los señalamientos que ha hecho la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios sobre el manejo de la compañía. Este ingeniero que llevó las riendas de la empresa durante un poco más de un año, le dijo a EL HERALDO que Dagoberto Quiroga, exsuperintendente, faltó a la verdad cuando afirmó que no se encontró información financiera al momento de la intervención.

También habló de las inversiones que hizo la comercializadora del servicio de energía en Atlántico, Magdalena y La Guajira para mejorar el servicio a los usuarios; las sumas que le quedaron debiendo las entidades oficiales y los usuarios, y del hackeo del que fue víctima en septiembre pasado.

¿Qué logros tuvo Air-e en cuatro años de operación?

La mejor calidad del servicio en la historia de la región. El SAIDI (horas promedio que se va la luz) y el SAIFI (veces promedio que se va la luz) bajaron más del 60 %. Cumplimos lo que nos exigía la regulación al año 2030 en el año 2023. La superintendencia nos evaluaba cada 3 meses 50 indicadores y sacamos 93 % promedio en 4 años.

¿Y qué pasó con las inversiones?

Fueron invertidos 1.2 billones. Más de 960 obras cada una con ubicación GPS para quien quiera ir a verlas. Las mejoras en calidad del servicio no se hubieran logrado sin las voluminosas inversiones y sin un plan técnicamente bien estructurado.

Cortesía Un grupo de trabajadores realiza trabajos de mantenimiento a una subestación.

¿El anterior superintendente dice que no cumplieron como usted dice, que no encontró información financiera?

Quiroga falta a la verdad, la contabilidad se entregó intacta como consta en las actas de entrega donde afirman: “Conforme al requerimiento de toma de posesión, se encuentra al día en entrega de información financiera pendiente de análisis y verificaciones particulares”. En el caso de las inversiones, el mismo equipo de la superintendencia hace unos pocos meses concluyó que en las inversiones “no existió ningún incumplimiento regulatorio”. Le hago entrega de ambas evidencias. Él está denunciado y en la fiscalía existe una denuncia por campaña de desinformación.

También habló de la energía de Urrá….

Otra cortina de humo del doctor Quiroga. Urrá, como la mayoría de generadores, no nos vendía energía. Para este año nos vendió 6.5 gigas. Air-e al año consume alrededor de 9 mil gigas. Es decir, le vendió lo que consume Air-e en 4 horas de un solo día, lo que es prácticamente nada, ni siquiera un día completo de energía. Fue una burla.

¿El hackeo fue denunciado?

En Colombia este año van más de 20 millones de hackeos. Air-e fue víctima e inmediatamente se puso la denuncia en la Fiscalía, se informó a XM y a la Superintendencia y se le pidió, por escrito, al área de informática de la DIJIN para que enviara investigadores para encontrar a los responsables de este acto terrorista. Adicionalmente se contrató una empresa investigadora. Todo antes de la toma de posesión. Además, la recuperación de los sistemas venía a un buen ritmo. Absolutamente toda la información se recuperó, tanto así que la empresa logró facturar a los pocos días de la intervención. De ahí en adelante levantar los sistemas dependía de la gestión de la nueva administración.

Dicen que la intervención fue un favor…

Por favor, que ignorancia. Primero, a diferencia de una empresa normal, en servicios públicos el estado tiene que intervenir si no puede seguir operando. Pedimos la intervención para evitar un caos en la prestación del servicio. A pesar de esto, perdimos más de $450 mil millones de hoy tratando de cambiar la historia energética del Caribe.

¿Qué deudas quedaron?

A Air-e antes de la toma le debían aproximadamente 1.6 billones de pesos el sector oficial, entre subsidios, la DIAN y la opción tarifaria. Adicionalmente, debían casi 4 billones los usuarios. La responsabilidad del interventor, con la legitimidad de representar el estado, debía recuperar esos recursos para sanear las finanzas y los acreedores.

¿Y cómo va la intervención?

Muy preocupante. Bajaron la tarifa 20 %, lo cual es positivo, pero sin ninguna claridad de donde va a compensar la caída del recaudo. Adicionalmente porque lo que se hizo fue financiar la deuda de la opción tarifaria a 10 años y no está suspendida como dicen, está generando intereses actualmente. La Creg sigue sin regular a los generadores que están cobrando hasta 2000 pesos por kWh cuando hace dos meses estaba en 120 pesos kWh. Con esos precios de la energía ni los usuarios van a poder pagar la tarifa por esa deuda que se está acumulando así los usuarios no la vean hoy en sus recibos. La empresa también entra a un desbalance financiero pues el recaudo será de 200 mil millones y solo el costo de la energía son 500 mil millones y ahí no han pagado nómina, cuadrillas, ni otros cargos del sector. Esto es una bomba de tiempo.

¿Se conoció que se han creado muchos cargos directivos?

Vimos la denuncia en los medios de comunicación. El interventor sacó 15 personas entre gerentes, incluyendo los cargos más técnicos. Esperemos que esto no tenga repercusiones en la prestación del servicio pues tras mes y medio de intervención es claro que la prestación del servicio continuó estable.