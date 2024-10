En medio del proceso que se le sigue al expresidente Álvaro Uribe por presunta manipulación de testigos, el exmandatario denunció que no tiene garantías y se retiró de la audiencia preparatoria de juicio.

(Le puede interesar: Nunca he sido de bolsillo de nadie: procurador entrante Gregorio Eljach)

Todo comenzó cuando la jueza 44 de conocimiento de Bogotá, Sandra Liliana Heredia, negó la solicitud de la defensa de Uribe Vélez, que pedía un aplazamiento para poder revisar algunas pruebas.

Esto luego de que el abogado Jaime Granados, apoderado del exmandatario, tuviera acceso al celular y al computador de Juan Guillermo Monsalve, testigo clave.

“Para evitar que el proceso se dilate en forma innecesaria porque, repito, el descubrimiento probatorio ya lo tuvo el señor defensor. Sino que podría también entonces el despacho asegurar que la defensa parte del principio de la mala fe en la Fiscalía y que esa copia espejo no corresponda entonces con la información que obtuvo de los originales que reposan en la Corte Suprema de Justicia. En manera alguna se puede suspender este acto procesal para realizar una verificación de una información con la que ya se cuenta desde el 12 de septiembre”, dijo la togada.

(No deje de leer: Voy a buscar el consenso entre todas las fuerzas vivas de Colombia: Eljach)

Luego, cuando la jueza le preguntó al ex jefe de Estado si aceptaba o no los cargos de soborno, soborno en actuación penal y fraude procesal, Uribe respondió: “Usted insiste en que aquí hay una actitud de dilatar, de desordenar la audiencia. No es así. Lo que pidió la defensa esta mañana, y yo tengo que ser muy coherente con la defensa, es que, al revisar, al entregar, al revisar la Corte apenas, casi en la noche del lunes, dos dispositivos necesarios para este proceso, el teléfono y el computador de Juan Guillermo Monsalve, no solamente teníamos derecho a revisar para esta audiencia preparatoria la copia espejo, sino los dispositivos”.

Agregó que su defensa fue diligente y se mantuvo cumpliendo los protocolos de la Corte Suprema, que tiene en su poder los dispositivos. Y recordó que en septiembre pasado aceptó que se requerían esas pruebas para incluirlas en el proceso penal: “Ahora, no nos puede... A mí me parece muy grave, yo me siento sin garantías, señora juez, cuando me niegan esa prueba, porque mire: la copia espejo, ¿quién la ha hecho? Fue la Corte y la Fiscalía, este es un proceso adversariado”.

Entonces, la jueza volvió a preguntar al procesado si tenía claros los hechos por los cuales se le está acusando. Y Uribe Vélez contestó afirmando que se le estaba adelantando un proceso sin permitirle verificar todas las pruebas. Y dijo que debía retirarse.

(Vea aquí: Con 95 votos, Gregorio Eljach fue elegido como nuevo procurador general)

La togada insistió en que, en todo caso, antes de irse, podía responder si se declara culpable o inocente de los cargos, a lo que el exmandatario contestó: “Ay, señora juez, por Dios, ¿por qué me está llevando a esta etapa? Usted sabe cuál sería mi respuesta, pero es que aquí hay una cosa muy grave”.

La jueza, por su parte, replicó: “No tengo que darle... perdón señor Uribe, no tengo por qué saber, porque no tengo comunicación directa con ninguno de ustedes, con ninguno. Entonces, yo estoy simplemente cumpliendo un deber para el cual el Estado me ha nombrado, doctor. Indíqueme si se declara inocente o culpable, es muy fácil”.

Y como el exmandatario se retiró, la togada concluyó: “Entonces, hemos de entender que como el señor procesado se ha retirado de la audiencia, su declaratoria es de inocencia”.

(Lea también: “Si no hay recaudo de la tasa de seguridad se afecta la tranquilidad de los ciudadanos”)

La defensa de Uribe envió posteriormente un comunicado aseverando que “el teléfono y el computador de Juan Guillermo Monsalve y los cuales estaban en manos de la Corte Suprema de Justicia, los terminaron del entregar a la defensa el lunes a las 6 pm. El análisis de peritos sobre el contenido toma tiempo, por eso la defensa del expresidente Uribe solicitó este aplazamiento que la juez negó. Entregaron una copia, pero no es suficiente, se requiere la comparación entre la copia y el dispositivo original”.

Y anunciaron una rueda de prensa de Granados en las próximas horas.