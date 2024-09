La senadora María Fernanda Cabal lanzó duros cuestionamientos contra Edmundo González, el líder opositor venezolano que ha sido reconocido por varios países como presidente electo y que se encuentra exiliado en España.

De acuerdo con la congresista del Centro Democrático, González no se encontraba preparado para hacerle frente al “régimen” de Nicolás Maduro, a pesar de contar con el irrestricto respaldo de María Corina Machado.

Lea: “El narcotráfico se volvió un medio para acceder al poder y a las arcas públicas”

“Yo sí confieso que quedé muy triste con el exilio de él (Edmundo González), porque con una semejante mujer que tiene muchas más expectativas de vida que él, porque es mucho más joven, exponiéndose ante la atrocidad de una dictadura como la de Maduro, y tener un co-equipero que prefiere irse, pues yo siento que no era el co-equipero”, sostuvo la senadora Cabal.

Recordó que la oposición venezolana tuvo muchos inconvenientes para presentar una candidatura para dichos comicios debido a la decisión del Tribunal Supremo de Venezuela de inhabilitar por 15 años a María Corina Machado, así como la imposibilidad de realizar la inscripción de la candidatura de Corina Yoris.

Más: Por vía decreto, Petro seguirá destruyendo el país: Cabal

“Lo que pasa es que es difícil juzgar, pero (González) no se ha debido meter en un problema de eso. Él era libre de decir que no. Ella quería primero a una señora que se llamaba Corina y no la dejaron. Yo creo que les tocó buscar y buscar un hombre que al régimen no le causara ningún estupor, pero él no estaba preparado para enfrentar eso”, recalcó.

Los señalamientos de la congresista del Centro Democrático se dan tras cumplirse tres meses de los comicios en el vecino país, lo que conllevó a que este sábado se desarrollara una nueva jornada de protesta a nivel mundial.

Le puede interesar: “Nadie ha pensado en tocar la JEP”: ministro del Interior

Cuestionó, además, el daño que González hizo al proceso que viene liderando la oposición en el vecino país: “El miedo es individual, pero usted tiene que saber qué riesgos asume. Era capaz de asumir ese riesgo porque sí le hizo daño a semejante esfuerzo”.

RONALD PENA R, Agencia EFE/EFE Edmundo González Edmundo González durante un acto de campaña en la ciudad de Valencia, estado de Carabobo (Venezuela).

En esa misma línea, recalcó que “no era la persona. Si vas a asumir el reto, tienes que estar preparado, incluso para eso. Si vas a asumir el reto de irte contra el régimen, no tienes por qué irte exiliado. Yo creo que le hizo daño, por lo menos a la gente que arriesga su vida y su libertad”.

Reconocimiento desde el Congreso

Recientemente, el Senado de la República aprobó una proposición para pedir al presidente Gustavo Petro que reconozca la victoria de Edmundo González en las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio.

“Es de conocimiento público que las elecciones en Venezuela han sido objeto de denuncias por fraude, intimidación y represión de la oposición. Ante esto es imperativo que el Gobierno de Colombia adopte una postura clara y firme en favor de la democracia, alineándose con los países que ya han rechazado los resultados fraudulentos”, sostuvo el mencionado documento.

Le recomendamos: El gas colombiano es más caro que el importado; es un robo: Petro

Semanas atrás, la Cámara de Representantes también aprobó una proposición pidiéndole a Petro reconocer la victoria de González Urrutia.

Cabe recordar que Petro, junto a los presidentes de México y Brasil, Andrés Manuel López Obrador y Luiz Inácio Lula da Silva, respectivamente, no han reconocido la victoria de Maduro y han intentado mediar en la crisis del vecino país.