En su visita a Barranquilla, la senadora María Fernanda Cabal realizó el lanzamiento del ensayo ‘La Democracia en Peligro’. Durante el encuentro con sus seguidores, la congresista volvió a arremeter contra el Gobierno de Gustavo Petro y resaltó que se encuentra trabajando en la expedición de decretos para “continuar con la destrucción del país”.

Por eso recalcó que la ciudadanía “no puede volver a equivocarse” en las urnas, por lo que hizo un llamado a anteponer el futuro del país a los egos propios del ejercicio de la política.

¿Por qué cree que la democracia está en peligro en América Latina?

Está en peligro porque hemos visto lo que sucedió con Venezuela, con Nicaragua, obviamente desde Cuba, con Bolivia y ahora en Colombia. Nunca hubiéramos pensado que un izquierdista como Petro llegara al poder con ese pasado, con esa historia, con ese prontuario.

Vemos también que ya no es la vía armada la que los lleva al poder, eso lo entendieron hace tiempo. Es por los canales que habilita la democracia, que permite elegir y después llegan para transformar el Estado por dentro, no para bien, para mal.

El peligro también es cómo llegaron. ¿Cómo fue el pacto de La Picota? ¿De dónde recibieron dinero?, ¿también del exterior? Ya vemos que su campaña superó los topes en más de $5 mil millones de lo que se sabe. El terror es que nos convirtamos en una empresa criminal transnacional.

¿Por eso es que en su ensayo asegura que Colombia está en alerta naranja?

Claro. Antiguamente, cuando uno veía a la Cuba de los años 60 promoviendo grupos guerrilleros, llegamos a 420 grupos guerrilleros en América Latina en 23 países. En todos fueron derrotados, menos en Colombia, porque aquí es la dialoguitis, la complacencia, regalar amnistías, indulto; en conclusión, regalar la impunidad a criminales y así llega obviamente Petro y otros al poder.

El Acuerdo de La Habana de Juan Manuel Santos nos dejó 300 mil hectáreas de coca, los criminales llenos de dinero, una paz que jamás llegó, 800 grupos ilegales vendiendo coca y minería ilegal volviendo a Colombia a un desierto.

Se preguntarán cómo vamos a enfrentarlo. Con un Ejército desmoralizado, una Policía que les destruyeron el mando, con organizaciones jerárquicas a las que dejaron prácticamente como si fueran los peores y los criminales.

La senadora Maria Fernanda Cabal en la presentación de su libro llamado "La democracia en peligro" evento que se llevó a cabo en la ciudad de Barranquilla

En su ensayo habla sobre una ruta de dominación comunista que se extiende por el continente, ¿cómo podemos enfrentarla?

Cuando vieron que la guerrilla con las armas en América Latina no podía, inmediatamente hacen el tránsito al foro de Sao Paulo, que fue creado por Lula da Silva y Castro, donde usan a Hugo Chávez, transforma el apoyo que había antes de Moscú a Cuba para América Latina en un apoyo de los petrodólares y así empiezan a influir en las campañas políticas y a atrapar países.

Cuando se acaban los petrodólares ya venía el narcotráfico en ascenso. Hoy compran las campañas a las alcaldías y las gobernaciones con plata que llega del Cartel de los Soles. Ojo con lo que está pasando en Cúcuta con esas matanzas que dicen que son del financiamiento a campañas políticas.

El narcotráfico ya no es un medio para yo hacerme rico, sino que se volvió un medio para acceder al poder y a las arcas públicas. Cuando el narcotráfico llega, llega con toda la compartimentación de negocios criminales. Eso es el foro de Sao Paulo, una empresa criminal transnacional que se dio cuenta que los partidos socialistas eran muy pequeños, no eran capaces de llegar, salvo que tuvieran una estructura organizada y usan empresas privadas como Odebrecht.

Ante este panorama, ¿cuáles son las acciones que se deben implementar para retomar el rumbo en el país?

Hay que cuidar las elecciones y exigir el presupuesto para la Registraduría. Hay que cuidar al registrador. Hay que salir ese día a ser testigos electorales de la votación en Colombia. Lo hizo María Corina (Machado) con todo lo que significa enfrentar esa dictadura bárbara de Maduro y lo podemos hacer nosotros que le demostramos en las regionales que no queríamos a Petro.

Segundo, no más coca. Aquí no puede haber patente de coro para seguir sembrando porque les da la gana, con la excusa que no tienen cómo sembrar más. Mentira. Esos campesinos son obligados por carteles del narcotráfico, como el de Sinaloa, el Tren de Aragua y todos esos carteles que son o fueron las Farc, ELN o lo que sea.

De frente sustitución, erradicación, fumigación, protección de las comunidades con batallones de alta montaña, como se hacía antes. Las fuerzas de tarea del Ejército tienen que volver, la Fuerza Aérea tiene que volver y la gente va a agradecer el regreso de un Ejército que nos devolvió la libertad en el 2002.

¿Cuál es el rumbo de las reformas presentadas por el Gobierno Petro? ¿Son convenientes?

Las reformas de Petro son igual al suicidio. Cada reforma destroza la calidad de vida de a quien pretende ayudar. La de salud no la pudo sacar por el Congreso, ya lo hizo a punta de recortarle el dinero a las EPS, a las IPS y por privilegiar a los hospitales públicos como si ahí no robaran, como si los hospitales no fueran de alcaldes y gobernadores de turno.

Todo es el mundo del absurdo, pero esa es la forma en que Petro aceita la maquinaria para los votos. Consecuencia: muertos, no hay medicinas, no hay tratamientos de alta complejidad, no hay cirugías.

No le importa ni que se muera la gente de Fecode con sus familiares. Todo es pensado para resecar al país. ¿Reformas de qué? La laboral, que va a dejar 600.000 personas sin empleo, prometiéndoles que el dominical se lo van a pagar a más dinero.

Es que el empleador no va a estar sometido a la esclavitud de tener que contratar gente y después no poderla despedir. El empleador arriesga su patrimonio y quiere que le vaya bien en un negocio. Si eso no lo entienden los comunistas, pues obviamente hay que luchar contra reformas que van a destruir nuestra libertad.

Conversación con Maria Fernanda Cabal, la senadora habló de su libro y sus aspiraciones políticas a futuro.

¿Cree que es pertinente una Alianza Democrática para impulsar una candidatura única en 2026?

Es que suena muy bonito, pero hay que superar etapas. Las etapas es que hay que saber a quién prefiere la gente. Si no, nos terminan imponiendo los tibios a otro tibio para llegar a seguir negociando con los bandidos.

Autoridad y orden, moral a la fuerza pública, bienestar a la fuerza pública, a la gente buena hay que cuidarla. Yo creo que está inventada la forma de generar riqueza y está inventada la forma de devolverles la seguridad a las personas.

¿Ha considerado presentar su nombre a las elecciones de 2026?

Yo voy a ser la primera mujer presidenta de Colombia.