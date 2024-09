A propósito las graves denuncias sobre fiestas con extranjeros en Medellín y otras ciudades, que incluyen drogas y explotación sexual, que se han venido presentando en medios de comunicación durante este año, una joven modelo aseguró que fue violentada por uno de ellos.

Leer también: Famoso actor de telenovelas fue apuñalado en su apartamento en EE. UU.

Relacionado: Duque lanza dura respuesta contra Maduro por los señalamientos sobre Pegasus

Por medio de sus redes sociales, una modelo identificada en sus cuentas como Marbella, contó que vivió una historia de terror hace un tiempo en una finca del municipio de Copacabana, cercano a Medellín, tras ser abusada por parte de un estadounidense que es productor musical.

Según el relato, la joven fue invitada a la grabación de un video musical en la finca, en la que sería la modelo principal. Sin embargo, en la supuesta producción, la hicieron dormir todo un fin de semana en el lugar, en un cuarto donde el productor, conocido en redes como Jesse Allen Stream ‘The Hollywood Hustle’, guardaba sus pertenencias.

La modelo indicó que una mañana el hombre ingresó al cuarto en el cual estaba ella “totalmente desnudo y muy drogado”. Contó que aunque ella trató de huir, el hombre se abalanzó sobre ella, la arrastró del cabello, y la agredió tratando de asfixiarla.

De interés: ¿Aparte de las mascotas, qué otro bien no le pueden embargar?: conozca cuáles son

Temo por mi vida. Con mucho dolor comparto mi historia de terror, el día que un “productor” gringo me violó y casi me mata en Copacabana - Medellín. Por favor ayúdenme a difundir esta denuncia, este tipo sigue libre!!!! #niunamas #justiciaparamarbella #MeToo #Medellin #Terror… pic.twitter.com/JDVHn3jBue — Marbella (@MarbellaUgc) September 25, 2024

“Fue extremadamente violento, aunque le suplicase que por favor no me hiciera nada. Me golpeaba, me decía que era la única forma y que no iba a salir de ahí viva”, aseguró Marbella.

Asimismo, en el video, la joven afirmó que el hombre abusó sexualmente de ella por más de 30 minutos, sin que nadie la ayudara, a pesar de sus gritos. Dijo que pudo irse de la finca y contarle a familiares y amigos.

Lea aquí: Joven colombiano cayó del noveno piso de un edificio en Miami: su estado de salud es crítico

También señaló que luego de lo sucedido estuvo internada en un hospital por cinco días, debido a los golpes en todo su cuerpo, bajo los efectos de medicamentos “para no sentir dolor”.

En la denuncia de la joven modelo también dijo que el hombre, por haberlo denunciado, amenazó con “acabar” su carrera, y “arrebatarle” sus redes sociales para silenciarla, algo que ocurrió.