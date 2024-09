El expresidente Iván Duque lanzó una dura respuesta contra el presidente del régimen de Venezuela, Nicolás Maduro, por los señalamientos que este hizo sobre el ‘software’ israelí de espionaje Pegasus que, según el presidente Gustavo Petro, habría sido comprado por 11 millones de dólares por la Dirección de Inteligencia de la Policía durante el paro nacional de 2021.

“El dictador de Venezuela y sus acólitos salen a atacarme y a acusarme de golpes de Estado, asesinatos, interceptaciones y planes con la CIA, la DEA y el FBI en búnkeres. Como siempre, son cobardes y acuden a la infamia y la mentira. Yo las batallas las doy de frente y en público. A Maduro lo denuncié ante la CPI; al terrorismo lo enfrentamos con la fuerza del Estado, y, con la comunidad internacional, enfrentamos el crimen transnacional”, recordó el exmandatario colombiano.

Agregó en este punto Duque Márquez: “Vivo tranquilo y duermo tranquilo porque nunca he violado la ley, cosa que no pueden hacer aquellos cuyos crímenes los tienen en la prisión de la culpa con la que viven. No promuevo golpes ni el aniquilamiento de los adversarios. Creo en la democracia y la legalidad. Está claro que Maduro quiere articular un montaje y acusarme de querer asesinarlo. Da risa cuando él, con sus aliados en Colombia, pagó a las disidencias de las FARC para asesinarme, buscando derribar el helicóptero presidencial”.

Expuso además que “es importante que salgan a la luz pública los planes de Venezuela para desprestigiar y acabar con los servicios de inteligencia de la Policía colombiana. Es fundamental que se conozca por qué Venezuela busca acceder a toda la inteligencia estratégica de Colombia con sus aliados históricos. Maduro quiere consolidarse, y para ello es esencial debilitar a las Fuerzas Militares y de Policía de Colombia, que históricamente han denunciado sus operaciones criminales”.

Y anunció finalmente el ex jefe de Estado: “Seguiré dando la batalla de las ideas, de la democracia, y enfrentando a la dictadura y a sus cómplices a plena luz del sol, sin nada que esconder y sin parecernos a ellos. A todos los funcionarios les ordené actuar con la Constitución en la mano. Actúo sin miedo porque soy un demócrata que respeta la voluntad popular y obra con apego a la ley”.

Maduro dijo a la cadena Telesur que Duque, junto a agencias internacionales de origen estadounidense como la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y la Administración de Control de Drogas (DEA), estuvieron involucrado en operaciones de espionaje que apuntaban a desestabilizar a su gobierno y acusó al exmandatario de encabezar planes de desestabilización contra su gobierno, utilizando a Pegasus.

“Se pudo constatar un pago que hizo el Gobierno de Iván Duque (…) para asesinar a importantes dirigentes políticos de la Revolución Bolivariana«, aseguró, reiterando que en su momento denunció la supuesta participación de Duque en el asesinato del presidente haitiano Jovenel Moïse. Dijo que los sicarios responsables del magnicidio eran de nacionalidad colombiana y tenían vínculos con el Palacio de Nariño.

Afirmó también el dictador de Caracas que la prensa colombiana “sacaba cosas que le suministraba Iván Duque del sistema de espionaje ilegal Pegasus”.

“El sistema Pegasus está siendo utilizado para tratar de derrocar al presidente Petro y, de manera simultánea, hacer daño en Venezuela”, aseveró, añadiendo que “la paz y estabilidad política en Colombia es la estabilidad y la paz para Venezuela y viceversa. Y nosotros vamos a seguir alertando sobre eso”.