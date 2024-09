Desde distintos sectores políticos con asiento en el Congreso y la rama Legislativa cuestionaron al presidente Gustavo Petro por salir el pasado domingo a atacar a los medios de comunicación en su alocución pública.

“Usted habrá visto hoy, ayer, y en todos estos días y meses noticieros por la televisión o por la radio que casi todos se dedican en todo momento a atacar mi persona, mi familia, la figura del presidente y el Gobierno. Algunos de ustedes las creerán, otros verán y oirán con desconfianza, otros y otras no miran los noticieros ya. Pero nunca un presidente estuvo bajo tanta sevicia y perfidia. Por eso hablo desde las redes y por este medio”, dijo el mandatario.

Y agregó que “esa insultadera y grosería diaria se debe básicamente a que los propietarios de esos medios, las personas más ricas de Colombia, no están de acuerdo con las políticas que implementa mi Gobierno ni con las reformas que propongo. En lugar de argumentar de frente y debatir, usan sus medios para la bajeza y el insulto a mi persona y mi familia. Qué bien que salieran al debate. El debate de frente ha sido mi costumbre, y debe ser una costumbre de la sociedad”.

En respuesta, la representante de Cambio Radical, Carolina Arbeláez, criticó: “Alocución para atacar a los medios y para hablar de sus globos de ‘golpes blandos’, el presidente estigmatiza y pone en peligro a los periodistas que informan y denuncian libremente. Vive en otro mundo. ¿Por lo menos le contaron que desde julio no giran recursos para pagar medicamentos de enfermedades de alto costo, sobre la crisis de gas y que el turismo ha caído un 29,4 %?”.

A su vez, la representante Marelen Castillo, de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, expuso que “las declaraciones del presidente Gustavo Petro insisten en deslegitimar a los medios de comunicación, está pisoteando el derecho a la crítica y la libertad de expresión, pilares de cualquier democracia que se respete. Ignorando descaradamente los llamados de la FLIP que exige el cese de la estigmatización de los periodistas”.

Agregó: “Como también es inaceptable que el presidente continúe en esta estrategia de victimización, responsabilizando a otros gobiernos por el fracaso de sus políticas. No es sabotaje cuando las instituciones actúan en defensa de la Constitución y el bienestar del pueblo. Sabotaje es desconocer las reglas del juego democrático y pretender que todo aquel que critique sus reformas es un enemigo del cambio”.

Además, añade, “el llamado a la movilización social es una afrenta a la institucionalidad del país. ¿Qué clase de gobierno digno le pide a su gente salir a las calles para presionar cuando las reformas no avanzan? La dignidad del pueblo no se usa como ficha política. Y lo más grave: Petro insinuó nuevamente que su vida está en peligro, sin presentar pruebas concretas. Estas afirmaciones irresponsables no solo generan caos sino que desvían la atención de lo que realmente importa. El país no necesita más miedo ni conspiraciones; sino soluciones. Presidente Petro, deje de buscar enemigos donde no los hay, deje de minar la confianza de las instituciones y gobierne con dignidad, porque el pueblo colombiano no tolerará más ataques a su inteligencia y derechos”.

Y el concejal de Bogotá del Centro Democrático, Daniel Briceño, expresó en sus redes sociales: “Mi solidaridad con los medios de comunicación y periodistas del país ante el rastrero ataque que acaba de lanzar en su contra el presidente Gustavo Petro en su alocución. Son días muy difíciles para la libertad de prensa en Colombia”.