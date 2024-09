Para este lunes está programado el inicio de la mesa de negociación entre la Gobernación del Atlántico y la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) para definir los términos de transferencia de las responsabilidades para el mantenimiento y operación de un tramo de la Vía al Mar, que incluye la caseta de peaje Papiros en el municipio de Puerto Colombia.

Este medio conoció de buena fuente que todavía faltan por definir los términos jurídicos y técnicos para que la administración departamental pueda tomar el control del tramo.

“Para que la Gobernación pueda asumir el tramo tiene que contar con un presupuesto inicial que todavía no está definido. Precisamente, la ANI está haciendo la valorización para dar un monto definitivo”, explicó.

La fuente también señaló que la iniciativa del gobernador del Atlántico de asumir el mantenimiento de la vía tiene un objetivo principal y es dejar de cobrar el peaje a los vehículos; pero mientras corre el plazo de dos meses que pidió la administración, la ANI fue enfática en señalar que tiene que seguir haciendo el cobro hasta que se defina el traslado el contrato del tramo.

En la noche del domingo, el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, hizo un llamado a la comunidad a evitar las divisiones y las confrontaciones frente a la situación en el peaje Papiros.

A través de su cuenta de X, el mandatario recordó que según los acuerdos con la ANI, la concesión Ruta Costera, el Mintransporte y la comunidad, en menos de 60 días la Gobernación tomaría el control de la Vía al Mar y con ello se procederá de manera inmediata a la eliminación de ese peaje.

En ese sentido señaló: “Para lograrlo, necesitamos cumplir con los compromisos establecidos. Con el apoyo y la comprensión de todos, vamos a hacer realidad esta promesa”.

Insistió en que el diálogo y la concertación son el único camino para soluciones duraderas. “Estamos a punto de eliminar definitivamente el peaje Papiros. Pido a los manifestantes y a la ciudadanía mantener la calma y la paciencia”.

Finalmente, hizo un llamado al respeto por los derechos y la integridad de todos: ciudadanos, manifestantes, trabajadores del peaje y autoridades. “Somos un solo departamento que busca un fin común: que el peaje sea eliminado para el bienestar de todos. Las divisiones y la confrontación no son la salida”.

La protesta en el peaje

La Red de Mujeres del Atlántico expresó su preocupación por la situación en el peaje Papiros.

Señaló que el despliegue de agentes del DMA (Fuerza Disponible) y la llegada de la Undmo (Unidad Nacional de Diálogo y Mantenimiento del Orden) podrían “intensificar el conflicto, elevando el riesgo de confrontación con los manifestantes, en particular si se trata de una movilización pacífica”.

Hemos brindado acompañamiento a la protesta y pedimos respeto a la autoridad.Hemos brindado acompañamiento a la protesta y pedimos respeto a la autoridad.

La organización de mujeres también aseguró que la agresión a las comisiones de verificación, compuestas por defensores y defensoras de derechos humanos, “constituye una grave vulneración de derechos fundamentales”.

“Estas comisiones cumplen un rol esencial en el monitoreo de la protesta social, garantizando que se respeten los derechos de los manifestantes y evitando el uso desproporcionado de la fuerza por parte de las autoridades”.

Y agregó: “Atacar a quienes tienen la responsabilidad de documentar y denunciar posibles abusos no solo pone en riesgo la integridad de los defensores de derechos humanos, sino que también socava la legitimidad del derecho a la protesta pacífica y la capacidad de llevar a cabo un seguimiento independiente”.

Por su parte, el personero Johnn Jairo Rodríguez Ripoll aseguró que él y otros funcionarios de la entidad fueron “agredidos verbalmente y amedrentados” por los ciudadanos que participaban en las manifestaciones del sábado 21 de septiembre en el peaje Papiros.

“En mi calidad de personero Municipal, y junto a funcionarios de esta entidad, fuimos agredidos verbalmente y amedrentados por los manifestantes, en los que, además, se injuria y calumnia nuestro buen nombre, hechos que como Ministerio Público, garantes de los derechos humanos de las personas y la protección del interés público, rechazamos rotundamente”, dijo Rodríguez Ripoll.

Agregó el funcionario que esta no es la primera vez que son víctimas de agresión, por lo que pidió “respeto al trabajo íntegro” que realiza la Personería Municipal. “Como personero y servidor público, que hace parte del Ministerio Público, he sido garante de la guarda y promoción de los derechos humanos, más aun garantizando el derecho a la protesta estipulada dentro de nuestra Constitución, es así como desde el primer día en que la comunidad de Puerto decidió asistir a la protesta pacífica en la caseta Papiros he brindado el acompañamiento junto con las demás autoridades”, sostuvo.

Rodríguez señaló que en las protestas se debe tener como principio básico y fundamental el respeto al personero y funcionarios.

Anunció que “se estudian las acciones legales y penales para garantizar el respeto a la integridad y buen nombre de nuestros funcionarios”.

Juntas de Acción Comunal de Puerto respaldan propuesta de Verano

Las Juntas de Acción Comunal emitieron este domingo un comunicado a través del cual rechazaron los hechos que se registraron en el peaje Papiros.

Los comunales, a través de su representante Marcos Beltrán, rechazaron las protestas que se venían llevando a cabo por un pequeño grupo de la comunidad en la caseta.

Según los líderes comunales, todos los ciudadanos deben unirse en defensa de los intereses del municipio y de la propuesta del gobernador Verano de asumir un tramo de vía entre Barranquilla y Puerto Colombia, porque es la mejor salida para el desmonte definitivo de la caseta.

“Los que protestan no han querido aceptar la voluntad del municipio y de la mayoría de la comunidad, que somos representados por las Juntas de Acción Comunal, el Concejo Municipal y diversas agremiaciones que nos sentamos en las mesas técnicas, que es el lugar legítimo para el retiro definitivo del peaje”, afirmó.

Beltrán rememoró que en la última reunión que sostuvieron con la ANI, la comunidad acordó esperar los 60 días de plazo, mientras se da el traspaso de la vía hacia la Gobernación, y seguir asistiendo a las mesas técnicas.

La protesta que cuestionaron las JAC fue levantada la noche del sábado. Ayer domingo el peaje operó con normalidad.