20 de Julio, un grito de independencia visto desde las pantallas

Entonces, si bien la utilería genera retos, pues es todo fuera de lo común y tiene que desarrollarse mucho desde cero, el productor también expresó otro de los elementos a los que se le coloca mucho cuidado a la hora de abordar este periodo.

"Se trata de ambientar con temperaturas de luz, sobre todo en las escenas nocturnas, muy acorde a la época", agregó en diálogo con EL HERALDO.

Por otro lado, actores también tienen una visión sobre lo complejo que puede llegar a ser recrear el siglo XIX. “Lo ideal es que la historia no sea contada solo por el lado de ‘los poderosos’, sino que haya un equilibrio de los acontecimientos que ocurrieron en época”, dijo Víctor Hugo Trespalacios, actor y cineasta colombiano en conversación con esta casa editorial.

Por otro lado, a nivel actoral la interpretación del idioma colonial resulta ser todo un desafío, en palabras del intérprete, debido a que el lenguaje ha evolucionado y no es el mismo al de 1810.



“En historias como estas, el actor adopta una cierta forma de hablar que suelo percibir como artificial. Es como si se pensara que en aquellas épocas se hablara de una forma que suele ser poco cotidiana, pero siempre he creído que no. Ellos también se expresaron de una forma natural pero coloquial, sin embargo, eso suele perderse en la interpretación”, resaltó el artista.