Escrutinios de Becerril no serán trasladados a otro municipio

Es de indicar que en una resolución anterior se había establecido el traslado de los escrutinios, es decir, de los votos a un centro de conteo en Valledupar, para salvaguardar la integridad de la comisión escrutadora debido a los conflictos que se han estado generando en Becerril, donde los adeptos del candidato electo como alcalde y del que quedó en segundo lugar han estado protagonizando alteración del orden público. Asimismo, los conflictos también se han dado entre la comunidad general y los testigos electorales.

No obstante, la Registraduría decidió que no habrá traslado alguno porque no existen las garantías de traslado de los pliegos electorales hasta Valledupar, porque no ha sido posible encontrar un chofer, tanto para el traslado de los pliegos ni de tanquetas. “Es preciso continuar con que se realicen los escrutinios donde inicialmente estaba establecido, la sede de informática del colegio Ángela María Torres Suárez de Becerril”, indica la Resolución.

Por su parte, el secretario de Gobierno departamental, Eduardo Esquivel, hizo un llamado tanto al alcalde electo como al candidato derrotado para que traten calmar a sus seguidores y no se repita lo sucedido en el municipio de Gamarra.