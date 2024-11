Los comerciantes del Balneario Hurtado, en el río Guatapurí de Valledupar, se están viendo afectados por el aumento del caudal. Estas personas en su mayoría son vendedores de bebidas y comidas, pero a raíz de las fuertes lluvias en la cuenca alta y en el perímetro urbano, los turistas no están acudiendo a este lugar.

“Estamos afectados porque nosotros vivimos del día a día, cuando no trabajamos la pasamos mal porque no tenemos cómo sustentar a la familia, estamos esperando que los organismos del Estado lleguen acá, hasta ahora no ha venido ningún funcionario”, dijo José Vanegas, comerciante.

De igual manera, Abraham Hormaza, quien lleva más de 30 años como comerciante en el Balneario Hurtado, señaló que la creciente del río se llevó parte de las luminarias.

“Estamos a la expectativa de que vengan los miembros de la Alcaldía, que digan en qué pueden ayudar a los vendedores a recuperar sus carpas porque también fueron arrasadas por las fuerza del agua”, indicó Hormaza.

Sigue la emergencia en la margen derecha

El momento de más asombro para estas personas sucedió la noche del martes, cuando una creciente súbita los sorprendió ya que el agua llegó hasta el sector donde tienen dispuestas carpas y también ubican las mesas y sillas para los clientes, llegando hasta la zona peatonal.

Igualmente en el sector de la margen derecha donde convergen los asentamientos Nueve de Marzo, Pescaito, Zapato en Mano, San Juan, entre otros, pasaron una noche llena de temor y zozobra, debido a que el aumento de la corriente del río inundó varias viviendas que están a escasos metros del caudal.

Jeison Santander, presidente de la Junta de Acción Comunal del Nueve de Marzo, contó que las personas al ver esta situación empezaron a desarmar las viviendas, que en su mayoría son improvisadas con tablas, cartón, zinc y plástico.

“La creciente está bastante fuerte y cada vez va cogiendo más agua, llegaron organismos de socorro como Cruz Roja y Defensa Civil y aún no se están armando carpas para el refugio temporal”, manifestó Jeison Santander.

Es de recordar que recientemente la Alcaldía de Valledupar anunció que establecerá un refugio temporal para las familias afectadas, el cual se dispondrá en la cancha de El Dengue, en este mismo sector, sin embargo, los habitantes han indicado que este lugar también se inunda por lo que piden sea habilitado en la plaza del barrio El Carmen.

Armando Valera, presidente de la comuna Uno de Valledupar, refirió que esta es una problemática desde hace seis años, cuando en la temporada de lluvia los gaviones existentes en el río fueron arrasados por el agua, desde entonces la situación empeoró porque las personas en busca de un lugar para habitar han construido sobre el barranco.

“Estas personas en su mayoría son migrantes venezolanos, es una situación compleja. La noche del martes, me dio aviso el presidente de la JAC y el cabildo de adulto mayor y se hizo la evacuación de las personas en alto riesgo. Envié el mensaje al secretario de Gobierno y al alcalde Ernesto Orozco de lo que se estaba presentando”, expresó Varela.

Frente a esta situación la Alcaldía Municipal también anunció que existe el proyecto para realizar la inversión de la construcción de gaviones, trabajos que se harían en conjunto con la Gobernación del Cesar y Corpocesar.

De acuerdo con el Ideam, por estos días las lluvias más intensas en el Caribe se esperan en amplios sectores de La Guajira, centro y norte de Cesar, y el noroccidente de Magdalena.