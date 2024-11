Con una reacción alérgica en su rostro, (urticaria), según el dictamen médico, resultó afectada la joven María Fernanda Cadena Rocha, de 21 años, luego que un sujeto desconocido le lanzara en el rostro un líquido no identificado, lo cual la llevó a que fuera a la urgencia del Hospital Inmaculada Concepción de Chimichagua, Cesar.

Este caso se presentó en el barrio La Navidad, de dicha población, en la vivienda de Cadena Rocha, quien es estudiante de enfermería en un instituto técnico.

Sandra Rocha, madre de la lesionada contó, que los hechos sucedieron inicialmente cuando su hija estaba durmiendo durante la noche y de repente escuchó un ruido que la alertó. En ese momento María Fernanda, gritó para alertar a sus familiares debido a que vio como la mano de un hombre estaba rodando la cortina de la ventana de su habitación que está en la parte final de la vivienda.

“En ese momento ella gritó y nos despertó a todos, pero no vimos nada pasamos el susto y seguimos durmiendo. Al día siguiente, no tomamos las precauciones de asegurar mejor la ventana, y esta persona que no conocemos nuevamente llegó por el patio de la casa y le lanzó a mi hija una sustancia desconocida que le impedía abrir los ojos, y la cara la tenía totalmente enrojecida. De inmediato la llevamos al hospital del pueblo”, relató Sandra Rocha.

Según la historia clínica, la paciente presentó una reacción alérgica en el rostro, la cual fue tratada con los medicamentos necesarios para ello.

De igual manera se estableció que al presentarse los hechos la Policía Nacional realizó una supervisión en la vivienda de la víctima, pero no encontró alguna evidencia.

“No hemos podido realizar la denuncia porque no sabemos a quién denunciar, pero tenemos que temor que esto vuelva a suceder, mi hija no ha tenido inconvenientes con alguna persona que pueda estar teniendo a especie de venganza”, puntualizó Sandra Rocha.

Entre tanto María Fernanda decidió irse del pueblo por temor, y tanto ella como su madre pide a las autoridades que puedan investigar lo ocurrido.