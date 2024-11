Hace más de un mes ocurrió el asesinato de Karena Núñez Fuentes, la estudiante universitaria que fue hallada sin vida en el interior del apartamento donde residía en Valledupar. El tiempo ha transcurrido y aún no se conoce alguna captura por este caso.

Sin embargo, su padre, Fredy Núñez, dio a conocer que ha sido víctima de amenazas de muerte a través de llamadas telefónicas y mensajes de WhatsApp, lo cual denunció ante la Fiscalía General de la Nación.

El afectado contó que desde el crimen de su hija no ha descansado en solicitar justicia ante las autoridades competentes y asistiendo a todas las movilizaciones que han realizado rechazando la muerte de Karena.

“Recibí una llamada anónima en la que me advertían que no siguiera buscando información sobre la muerte mi hija, me intimidaron y advirtieron que de continuar con este tema, sería la próxima víctima”, contó Núñez.

De igual manera solicitó a las autoridades celeridad en las investigaciones para dar con el paradero del asesino, recordó que la Policía cuenta con el celular de la víctima, el cual ha sido analizado y al parecer está el nombre de la persona con quien tuvo conversación por última vez, al igual que otro chat con un familiar a quien le contaba que se sentía acosada por un vecino del sector de Sabanas del Valle, donde ocurrieron los hechos.

Es de indicar que la Policía Metropolitana ha señalado en diferentes oportunidades que las investigaciones van por “buen camino” y que el responsable estaría identificado.