La embriaguez | Los lectores escriben

En la prensa y las redes sociales no se ha dejado de hablar del escándalo, protagonizado por un senador, quien “bajo el efecto del alcohol”, sin inhibición alguna, se ve “gritando” e “insultando” a la policía.

Ante lo sucedido, el legislador inicialmente indicó que no ve el “drama” en la situación y que “le pudo pasar a cualquiera”, lo cual es cierto, el caso no es sino uno más de los tantos que suceden diariamente, pero claro que, el suyo ha trascendido, precisamente, por tratarse de un llamado “padre de la patria”, personaje de los que, por la dignidad que ocupan, les corresponde dar ejemplo de comportamiento de sometimiento a las normas de la ética y moral, del respeto y acogimiento a la ley y autoridades.

Este triste hecho hizo revivir el del exsenador que acuñó la frase "usted no sabe quién soy yo"; aunque son diferentes las circunstancias de tiempo y lugar, el hecho relevante fue haber agraviado a la Institución de la Policía, bajo el efecto del alcohol “valiéndose de su condición de congresista”.

Desde la óptica toxicológica, es un fiel reflejo de lo que están íntimamente ligados entre sí el consumo desmedido de alcohol y las conductas sociales. En este caso del senador, en la circunstancia del acto social en que se podría hallar, el antecedente de alcoholismo que dijo padecer, lo llevarían a usar y abusar de estas bebidas, generándose la embriaguez y, en efecto, las secuenciales consecuencias, como la anulación casi total de la acción inhibitoria del súper yo (el que pone control a los actos de la persona y lo obliga a conducirse de acuerdo a las normas establecidas por la sociedad); lo que implicó una pérdida de su autocontrol, lo cual le ocasionó una alteración de la conducta. Más tarde, el Senador, posiblemente por lo profundo de la Sanción Social, se disculpó y afirmó que “no hay nada que justifique su comportamiento”, “ofrezco mis más sinceras disculpas al país, a los empleados y huéspedes del Hotel Caribe, a la Policía Nacional y a la ciudadanía de mi lamentable comportamiento en los hechos...". procurado al pedir perdón, resarcir el daño, desde luego, por iniciativa propia.

Se considera embriagada a la persona que se encuentra bajo la influencia de bebida alcohólica, en grado tal de perder el control de sus facultades. Que es, precisamente, lo que se debe evitar, con no ingerir bebidas alcohólicas o, cuando, por diversión se ingieren estas, se haga en forma moderada y prudente, aprovechando sus efectos sobre las emociones y la euforia, y no dejarse llevar a la pérdida del autocontrol, alteración en la conducta, y cometer imprudencias; y finalizar diciendo como el Senador, que “de nosotros se espera lo mejor y reconozco que debemos ser ejemplo para una sociedad que necesita cambio. Esto no volverá a ocurrir”.

Agustín Guerrero Salcedo