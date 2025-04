Lo más grande que hemos tenido los católicos es el Papa Francisco, un ser único, que invitaba a la reflexión, a perdonar. Una de sus frases que mas me impactó fue cuando dijo No dejen que les roben la alegria, Ese día entendí que el estar uno bien o mal no depende de otros, sino de uno mismo como maneje los temas, siempre con una sonrisa.

Me preocupa quien será el nuevo papa, que elegirán en el cónclave, sería un retroceso si eligen un ultra conservador, que nos regrese a los siglos pasados, sería una gran pérdida para los fieles católicos, nos llevaría a que más católicos emigren a todas esas iglesias, sin ánimo de ofender que les decimos aleluya, que su principal razón de existir es el famoso diezmo.

Es cierto que la iglesia es poderosa y ostentosa pero Francisco logro frenar en parte la pompa y la humanizo.

Fue un verdadero representante de Jesucriso, amo al pueblo, amo la paz, amo la sencillez, estamos en estos momentos en un mundo en crisis, con dirigentes que nos pueden conducir a guerras.

Me atrevo a citar a mi hermano Alfredo Rafael Correa, quien practicaba la justicia social, el amor, la paz, muy parecido a lo que quería el papa y siguiendo la línea de Jesus.

Francisco fue un papa, conciliador, que lograba mantener un equilibrio entre todas las corriente, lo hacia con humildad, con la convicción de que ese era el camino, Alfredo Rafael también pensaba y creía que el camino era la paz.

Dios permita que en ese conclave tengamos personas sensatas, que conduzcan la iglesia católica en un buen camino. Lo necesitamos.

Magda Correa De Andreis