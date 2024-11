Más de 1.000 víctimas del conflicto armado, adultos mayores, personas en condición de discapacidad y miembros de la comunidad Lgbtiq+ de los municipios de San Jacinto y El Carmen, en Bolívar, y Ovejas y Morroa, en Sucre, se beneficiaron de la Ruta de la Identificación.

Esta estrategia, vigilada de cerca por el registrador nacional del Estado Civil, Hernán Penagos, está direccionada a los municipios que hacen parte del Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET).

Víctor De la Cruz, representante de la comunidad Lgbtiq+, y quien participó en la jornada en Ovejas, agradeció la inclusión de su comunidad. “Para nosotros es muy satisfactorio que nos tengan en cuenta, tanto a la comunidad Lgbtiq+, como a la población en general del municipio”, sostuvo.

Por su parte Fernando Vargas Nieto, habitante de El Carmen, en Bolívar, y quien tramitó su cédula de ciudadanía digital, también se mostró agradecido porque pudo tramitar su cédula digital.

“Me fue muy bien con el proceso, la atención fue excelente y me demoré menos de cinco minutos. Esto nos facilita la vida a los ciudadanos”.

El Registrador Nacional dijo que escogieron a los Montes de María para la Ruta “porque es una zona muy representativa del conflicto colombiano. Es una región que, sin lugar a dudas, requiere la presencia del Estado permanentemente y por eso hicimos esta ruta por dos municipios de Sucre y por dos de Bolívar”.

Agregó que “estamos buscando colombianos no identificados. Hoy en Colombia calculamos que hay más de un millón de personas que no tienen registro civil, que no están identificados. Hemos encontrado personas de 40, de 30 años y hasta de 50 años que en su vida no han obtenido un documento de identidad. A muchos lugares, inclusive nos ha tocado llegar con bacteriólogos porque muchos compatriotas no conocen ni su tipo de sangre”, explicó Penagos.

La gobernadora Lucy García Montes, acompañó al registrador a su paso por Sucre, al tiempo que destacó la actividad por su gran relevancia, debido a que quienes no contaban con una identificación pudieron acceder a los diferentes programas del Estado.

“Nosotros somos de territorio, de estar presente con la gente, de tener en cuenta la población víctima, de trabajar de la mano con la población Lgbtiq+, de atender a nuestros adultos mayores. Queremos resaltar que la Registraduría haga esta jornada tan importante porque muchas veces las personas no tienen la facilidad de tramitar sus documentos”, indicó la gobernadora Lucy García.