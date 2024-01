“Esto no es una crisis, es un reajuste normal en la vida de una institución”

R.

No sabría bien cuál es la motivación de esas personas. No creo que en todos los casos sean motivos sanos, no han consultado a la fuente directa y lo que dicen no corresponde a la realidad. Esto no es una crisis, sino un reajuste normal en la vida de las instituciones.

Hemos identificado unas situaciones que se prevén pueden afectar, hay cambios y se toman determinaciones. Ya se hizo el ajuste, es importante dejar claro ese mensaje y seguimos trabajando en lo que nos concierne: formación de capital humano de excelencia y ahí están los resultados de la prueba Saber Pro que confirma que somos la universidad líder en el Caribe colombiano y una de las mejores del país.

Eso es lo importante para nosotros, también que los estudiantes quieran estar en nuestra universidad y que los profesores sigan publicando, destacándose por la calidad de sus estudios.