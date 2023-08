Riña en el Aeropuerto Ernesto Cortissoz: pasajeros reclamaron por retrasos

De acuerdo con lo que pudo conocer este medio, 180 pasajeros se vieron afectados porque el avión que tenía que salir para la capital del país cubría antes el trayecto Bogotá-Barranquilla, pero este se tuvo que desviar a Bucaramanga porque un pasajero se encontraba enfermo y debían atenderlo.

Ese mismo avión, que debía llegar al Ernesto Cortissoz para cubrir la ruta Barranquilla-Bogotá, no llegó a la hora programada, por lo que cerca de 180 pasajeros tuvieron que pasar la noche en el aeropuerto exigiendo respuestas por parte de la aerolínea. Pero el fuerte enfrentamiento se originó porque Avianca anunció la salida de un vuelo de las 4:30 a.m. de Barranquilla a Bogotá de este martes, dejando sin solución el de la noche anterior. Por esto los pasajeros afectados señalaron que no iban a permitir que saliera ningún vuelo a Bogotá hasta que no se resolviera su situación, provocando una fuerte pelea.

Avianca respondió a la molestia de los pasajeros del vuelo de la noche y explicó que "todos los pasajeros de ese vuelo ya están reubicados para un vuelo adicional que tendremos hoy hacia las 10:00 a. m.”.