Comunidad de tres barrios en B/quilla pide ayuda ante riesgo de inundaciones

Yendanilo Guerra, habitante del sector de la Luz, ubicado en el suroriente de Barranquilla, no ha dormido tranquilo en los últimos días pensando en que las lluvias que han caído continuamente sobre Barranquilla ocasione el desbordamiento del caño e inunden su casa como le ocurrió, en dos oportunidades, durante el pasado fin de semana.

Sostuvo que esta es una problemática que sufren desde hace más de 25 años, y que tanto él como sus vecinos del sector y de otros barrios, como Rebolo y La Chinita, se la han pasado sacando el agua que se les mete a sus residencias y temen que la situación pase a ser peor si continúa lloviendo.

“Una vez más nos inundamos, y no pasa nada, nadie nos atiende, nadie viene a personarse de ésta problemática. Son alrededor de 400 casas las que están en este riesgo. Ya nos sentimos con el agua al cuello. No hemos descansado de sacar el agua de la casa, hemos perdido mercancía y muebles, y las autoridades no se han acercado a ver cuál es la situación que nos aqueja”, contó Guerra a EL HERALDO.

De acuerdo en el testimonio de este vecino, las veces que se han presentado riesgos o emergencias por causa la ola invernal, las autoridades distritales no han llegado hasta su sector para disponer de obras que mitiguen la situación de sufrir un desastre.