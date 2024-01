El contrato de los Panamericanos, un “deseo mutuo” que no se cumplió

En el contrato se establecen alrededor de 73 compromisos y plazos estipulados desde el mismo 2021 cuando se firmó el contrato hasta 2027, año en que se llevarían a cabo las justas deportivas.

En ese sentido, el comité organizador de los Juegos Panamericanos se debía conformar 180 días (6 meses) después a la adjudicación del contrato, es decir el 30 de noviembre de 2021, pero se hizo 23 meses y 23 días después: el 7 noviembre de 2023.

Un mes después (diciembre de 2021) se debía informar a Panam Sports la conformación del comité organizador.

Relacionado: Panam Sports vuelve a abrir convocatoria para sede de Panamericanos 2027

Además, el comité organizador debía presentar el cronograma de trabajo a Panam un año después de la firma del contrato, es decir, el 31 mayo de 2022.

En ese punto se lee que “Si cualquier programa de los hitos contenidos en el Cronograma de Trabajo no es cumplido por el Comité Organizador en su totalidad o por su propia culpa, y si en opinión de Panam Sports, el programa o hito no alcanzado pone en riesgo la exitosa organización de los Juegos, Panam Sports podrá retirar al Gobierno, al Departamento, a la Ciudad, al CON (Comité Olímpico) y al CO el derecho de organizar los Juegos, como se estipula en la Sección 76 de este contrato”.

El comité organizador debía presentar a Panam el presupuesto de los juegos (ingresos y egresos) para su aprobación a más tardar un año después de la firma, un plazo que finalizó el 31 mayo 2022.

Relacionado: “Colombia está a la altura de organizar los Panamericanos”: Petro

Entre las responsabilidades del comité organizador se encontraba la realización de hasta cinco reuniones adicionales del Comité Ejecutivo de Panam Sports entre los años 2023 y 2027, sin incluir la asistencia a la Asamblea General del 2025 y los Juegos en 2027.

También debía organizar –entre 2022 y 2027– hasta 10 reuniones de la Comisión de Coordinación, incluyendo el pago de transporte aéreo, transporte local, alojamiento y alimento para los miembros de la Comisión y hasta 6 miembros del staff de Panam Sports.

Otro de los puntos correspondía a cubrir el costo de alojamiento, alimentación y transporte local para los delegados técnicos de cada federación internacional y/o Confederación Panamericana para una visita cada año entre 2023 y 2027.