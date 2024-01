Los 31 meses de un sueño panamericano al que el Gobierno nacional no se sumó

En agosto de 2023, Panam da un ultimátum a la Nación y los firmantes del contrato sede sobre los incumplimientos y la falta de definición. Barranquilla y el Comite Olímpico le solicitan una prórroga a Panam para que el Gobierno tome por fin una decisión y decida si habrá o no juegos.

Allí es cuando todos los actores comprometidos hacen un viaje a Santiago de Chile a otra asamblea de Panam y se negocian nuevos términos que son aceptados por Panam, con el compromiso del Gobierno nacional. Se convoca por fin el primer Comité Ejecutivo, que fue el que se realizó el 7 de noviembre y se nombra a la ministra como la presidenta del comité. Ahí se reafirman los compromisos de pagar 8 millones de dólares, como lo había establecido el compromiso adquirido que el ministerio haría ese pago: 4 millones de dólares antes de diciembre 31, y USD4 millones antes de enero 31. Ese seria su primer aporte a los juegos.

Lo que ha quedado claro con el pasar de las horas desde la decisión comunicada por Panam Sports de retirarle la sede a Barranquilla, es que desde el 2021 que se obtuvo la sede el Gobierno no se sumó al sueño panamericano. Primero cuando no se hizo el primer pago acordado por la ley de garantías ni se dejó elaborado el documento Conpes en 2022, y luego cuando durante mas de un año, en 2023 también, el Gobierno mantuvo al Comité Ejecutivo de Panam Sports en suspenso sobre si haría o no los juegos.