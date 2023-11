Barranquilla conmemora el Día Mundial de Prevención de la Diabetes

Lidiar con esta enfermedad no ha sido fácil para algunos, pero sí ha sido un aprendizaje para otros. Para Nicolle Castillo Pretelt, una niña de 11 años que fue diagnosticada con diabetes tipo 1 desde los 2 años de edad, la vida le cambió de diferentes maneras. Así lo relató su madre Luz Pretelt.

“Ella puede estar un día bien, pero al otro ya no está igual. Todo depende del estado de ánimo que tenga. A veces se le ve cansada en sus clases o en ciertos momentos, pero esto es algo que hay que trabajar con ella. Ha sido un proceso largo desde su diagnóstico y todos los días aprendemos algo nuevo. Esta no es una enfermedad que te tomas un remedio y ya está, es algo de por vida. Afortunadamente lo hemos sobrellevado juntos como familia. He aprendido bastante sobre los tratamientos y controles que hay que hacer con frecuencia, así que esa es nuestra lucha diaria”, contó.

Lea también: El milagro de vida de bebés prematuros con ‘Hospital Padrino’

Del mismo modo, la madre de familia manifestó que con el paso del tiempo se desligó de muchos tabúes que trae consigo esta patología.

“Mi hija vive su vida de manera normal. Uno tiene el miedo de que quizás sea diferente a los otros, pero la verdad es que con la alimentación adecuada su cuerpo responde mejor. Muchos dicen que no se puede consumir azúcar, lo que es erróneo. El cuerpo necesita de esta sustancia muchas veces, así que la consume lo necesario. Otra cosa es que no se hereda tan fácil. Yo no tengo antecedentes de diabetes, pero por parte de mi madre sí los hay, no obstante, a ella le dio muy temprano cuando apenas comenzaba a disfrutar de la comida y todo en la vida, entonces no fue culpa de nadie”, comentó.

Lea también: “Exigimos la pronta liberación de Juan Carlos, lo queremos con nosotros”

Por otro lado, Luz indicó que su hija es una persona muy activa y realiza varios deportes.

“La niña pertenece al grupo de danza del colegio y participa en varias actividades sin problema, es muy dinámica. Obviamente los profesores reciben instrucciones por parte de los directivos sobre esta condición para brindar apoyo y evitar cualquier tipo de inconvenientes. También, hace parte de las escuelas deportivas de la Alcaldía de Barranquilla en donde practica patinaje. Ella tiene una enfermedad, no una discapacidad”, expresó.