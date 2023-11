Nuevas galerías y mercados le cambian la cara al comercio del Centro

Poco a poco los barranquilleros encuentran más y mejores opciones para ir de compras al Centro Histórico, gracias al proceso de recuperación que se realiza en este sector de la ciudad con la adecuación de espacios que permiten a los usuarios que lo visiten tener una experiencia cómoda y tranquila al momento de comprar.

Así se puede observar en las importantes obras que se adelantan y que, además de satisfacer las necesidades del cliente, contribuyen a que los vendedores estacionarios puedan contar con un lugar digno en el cual ejercer su trabajo diario.

Tal es el caso de Marcel Caballero, comerciante reubicado en la Galería Robertico, y quien asegura que “la vida le cambió” desde que su negocio está en este lugar porque le garantiza su seguridad.

“En la calle estaba expuesto al sol y el agua, la mercancía se dañaba más rápido, los indigentes se orinaban, eran unas condiciones muy feas. Ahí duré 28 años”, expuso el hombre que fue trasladado del ‘Callejón de las cocineras’’ hace dos años.

Asimismo, Noraldis Contreras, cocinera que también fue reubicada en este espacio, aseguró estar agradecida porque esto le ha permitido prestar sus servicios culinarios de manera más aseada y cómoda para sus clientes.

“Yo he sido cocinera en el centro desde hace 30 años y cuando me dijeron que iban a ponerme acá en Robertico yo vi a Dios porque eso me cambió todo; con este negocio he hecho profesionales a mis hijos, ahora más personas vienen a comprarme porque ya no les molestan los malos olores o la incomodidad al momento de comer. En definitiva esto ha sido una bendición para mí”, expresó.

De acuerdo con el Distrito esta obra fue inaugurada el 9 de julio de 2021, está ubicada en la calle 30 N°42-25, con un área total de 1.978 metros cuadrados. Aquí se reubicaron 178 locales que comercializan ropa, calzado, artículos en cuero, bisutería, celulares, accesorios, electrodomésticos, piñatería, productos para el cuidado del bebé, naturistas, entre otros.

Los beneficiarios son vendedores que han sido trasladados de zonas del Centro donde no contaban con el espacio adecuado para sus labores, como la carrera 43 entre calles 30 y 34, Paseo Bolívar, fachada de Bancomercio y las cocinas del llamado 'Callejón de las Cocineras'.

Asimismo, en la Galería San Nicolás está Jhonny Meléndez, propietario del restaurante El Pulpo, que antes estaba en el ‘Callejón del meao’ y padecía diariamente con los embates del clima y la inseguridad del sector.

“Yo vivo agradecido por la oportunidad que me dieron de poner mi negocio en esta galería que cuenta con todo lo necesario para que pueda prestar un mejor servicio. Este es un negocio familiar con el que hemos salido adelante y me da felicidad poder estar aquí. Espero que la gente siga llegando y conozca este hermoso espacio”, expresó.

Aquí se reubicaron 124 locales el 9 de julio de 2021, vendedores que han sido trasladados desde diferentes sectores del centro hasta la edificación que se encuentra ubicada en la carrera 41 N°32-23 y tiene un área total de 1.693 metros cuadrados.