El deporte, motor de transformación social en parques de Barranquilla

Entre los deportes menos conocidos en la ciudad, pero que crece a pasos acelerados, se encuentra el rugby.

Andrés Felipe Arias, gestor deportivo de la Liga de Rugby del Atlántico, aseguró que este deporte se ha venido expandiendo desde hace 8 años en la ciudad y que se encuentran trabajando para seguir creciendo.

“Actualmente existen 10 equipos en la ciudad y los entrenadores han venido luchando para encontrar esos espacios en los sectores más vulnerables y donde existan mayores posibilidades de establecer un grupo de trabajo. Se está haciendo acompañamiento en las escuelas y en las fundaciones para dar nuestro discurso de valores hacia la ciudadanía barranquillera”, comentó.

Las personas que lo practican aseguran que esta disciplina les permite tener mayor control de sus emociones, así como les permite tener una mejor capacidad para la resolución de conflictos.

“Preparamos a nuestros jugadores para hacerle frente a la vida. Nuestra metodología de juego consiste en eso, en chocar, caerse y levantarse. Por medio de los entrenamientos ayudamos a que todas esas emociones se conviertan en una sola fuerza para luchar contra el miedo. Son enseñanzas de vida que salen a flote cuando te adentras en este mundo del rugby”, afirmó.

Juan Marcos Arrieta, jugador del equipo Mokaná, es uno de aquellos jóvenes que en su momento logró salir adelante en distintas ocasiones de su vida gracias al rugby.

“Empecé a mis 15 años a practicar este deporte. No sabía que se podía hacer esto en la ciudad. Desde que inicié me gustó porque me sentía en familia, podía socializar más y me brindó una oportunidad para salir adelante con todos estos temas del estrés y la ansiedad. Durante la pandemia que se detuvo todo, me vi afectado porque me dieron bastantes ataques de ansiedad, incluso, una leve depresión, así que necesitaba volver a los entrenamientos. Afortunadamente he aprendido a manejar mejor mis emociones”, reveló.