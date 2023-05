Masiva asistencia a nuevos puntos del Sisbén

“Los funcionarios de acá me dijeron que no hacían esos trámites, que tenía que dirigirme hacia la sede Murillo, así les dicen a muchos. Se supone que uno debe acercarse a este nuevo punto porque está en la cercanía de nuestros hogares, pero no he recibido respuesta a mi trámite”, sostuvo la mujer.

Asimismo, Eliseo Cañate, habitante del barrio La Esmeralda, se acercó al punto habilitado en Alcaldía local Suroccidente –en la carrera 21B con calle 63– para resolver un problema con la franja roja que aparece en su Sisbén.

“Me parece que con todo este caos que se está viviendo con el tema del Sisbén, deberían extender el horario un poco más o buscar más funcionarios para ayudar a toda la población que necesita resolver sus procesos”, expresó.

A su turno, Lucila Monsalvo, coordinadora de la sede Suroccidente, declaró que desde la jornada del martes se añadió una nueva ventanilla para atender casos del Sisbén pero con trámites específicos.