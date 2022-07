Estudiantes protestaron en Piojó para exigir mejores condiciones en colegio

“Hasta la fecha, desde que los niños regresaron a clases, el colegio no tiene luz, hacen falta pupitres, hay maleza y hay plagas en esta sede. Además existen falencias en la infraestructura en general”, dijo.

Precisó que en reiteradas ocasiones esta situación se ha puesto en conocimiento de la administración municipal sin que haya una respuesta positiva y una solución definitiva.

“Los padres de familia ya le han enviado imágenes y videos al coordinador de Educación de Piojó, Jader Arévalo, quien ya está al tanto de la situación. Asimismo, se envió un comunicado a la Secretaría de Educación Departamental, dándoles a conocer el escenario que se está presentando”.

Otro de los problemas que denunció Gallardo es la falta de un transporte escolar, lo que ha ocasionado –dijo– que haya deserción de estudiantes.

“Me comuniqué con el conductor encargado de transportarlos y este me dijo que no tiene contrato y le deben un mes de pago. Ante esto, algunos niños deben trasladarse a pie, otros vienen en moto y otros han dejado de venir, porque no todos los padres tienen los recursos para pagar este medio a diario”.