Operadores responden al gerente de Transmetro

Así lo manifestaron los operadores a través de un comunicado de prensa con el que pretenden aclarar la situación sobre la crisis que afronta Transmetro.

“Desde el inicio de la operación producto del déficit operacional de los primeros 6 años de operación, que entre los dos concesionarios de operación está aproximadamente en 120 mil millones de pesos, situación que se agudizó con la entrada de la pandemia donde este déficit operacional asciende a más de 45 mil millones de pesos, de los cuales casi 18 mil millones corresponden al 2023. A esto se le suma el incremento del dólar, donde el incremento promedio de precio de los repuestos ha sido un 23%, el aumento de la carga laboral un el 16%, entre otras”, se lee en el documento.

Asimismo, aseguraron que el promedio de pago a los operadores solo ha sido del 74 % del valor de la tarifa técnica (costo de lo que cuesta un usuario al SITM) el cual igualmente promedia un valor de $4,282 y el valor del pasaje al usuario es de $2,900. “Esta diferencia es la que se atiende con los recursos del FET, el cual también ha resultado insuficiente para cubrirla, y cada vez más la presión sobre esta fuente de pago aumenta como quiera que los usuarios validados en el SITM han venido decreciendo sin que exista ninguna iniciativa o estrategia por parte del ente gestor para recuperar usuarios”.

Añadieron que: “sobre los $70 mil millones de pesos que indica el ente gestor se han aportado por parte del Distrito y la nación entre los años 2020 – 2022 ha de precisarse que estos han sido destinados a financiar el déficit operacional agravado por las restricciones en cuanto a la movilidad, las cuales fueron ordenadas por el gobierno nacional para enfrentar la pandemia por COVID-19, recursos los cuales fueron repartidos entre los dos concesionarios de operación y el concesionario de recaudo y tecnología resaltando que el ente gestor descontó recursos para sí mismo por más de $8 mil millones”.

Los operadores afirman que estos recursos han sido dispuestos por parte de los concesionarios 100 % a la operación en cada vigencia como consta los soportes financieros de cada anualidad en donde se refleja la situación de cada operador y que le es conocida por ente gestor.

“Lastimosamente la tendencia de recuperación que veníamos mostrando para el 2022 no siguió en lo corrido de este año y esto se refleja en la disminución de usuarios que se movilizan diariamente en el sistema y que ha sido objeto de discusión en los ocasionales comités operativos que se han realizado en la presente anualidad dónde, y por iniciativa, conocimiento y experiencia hemos propuesto reorientar la flota disponible para fortalecer el servicio en las troncales y atender, en conjunto con el TPC algunas de las rutas asignadas a Transmetro que comparten similar recorridos, no obstante esta iniciativa no encontró eco en el equipo operativo del ente gestor”, resaltaron.

El promedio de usuarios movilizados diariamente por parte del SITM cayó de 139,458 usuarios en el 2019 a 62,720 en el 2020, a 59,532 en el 2021, registró una notable recuperación pasando a 85,917 en el 2022 y va decayendo a 2023 a 73,259 usuarios.