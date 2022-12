Gobierno podría adquirir lotes en Piojó y S/larga para afectados por lluvias

Así mismo explicó que "las otras dos fases van a requerir mucho más recursos, estamos cuantificando cuánto se requerirá para adaptación de temas ambientales, de vivienda, infraestructura vial y de los sectores productivos, porque no es solo reconstruir obras sino que las víctimas tengan calidad de vida".

Agregó que en Atlántico "no se ha reglamentado el tema de las aguas lluvias, no está claro quién maneja los caños y las obras, entonces el drenaje pluvial en zonas urbanas es muy importante y hace parte de nuestro plan de ordenamiento alrededor del agua" y también puso de presente que "el tema de la sedimentación del río Magdalena no se ha tenido en cuenta en todo este problema, por ejemplo la cantidad de sedimentos que lleva el río Cauca está cerrando el boquete de Cara e gato pero el río ha cogido para el otro lado y toma mayor velocidad ocasionando riesgo, entonces hay un tema estructural con las cuencas de los ríos Cauca y Magdalena".

Y frente al tema de la crisis humanitaria en el Atlántico, Pava anunció que "en Piojó había 86 viviendas destruidas pero había el doble de familias viviendo en ellas, por lo que allí no aplica mejoramiento de vivienda sino reasentamiento. La Alcaldía tenía un predio pero había riesgo en él y hay otro predio para comprarlo. En Sabanalarga hay familias en un albergue pero la idea es la compra de un lote. Y estamos con ocho alcaldes que han propuesto predios para adquisición y reasentamiento".