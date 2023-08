¿Quiénes son los Torres?, los políticos mencionados en el ‘Nicolasgate’

Durante la audiencia de medida de aseguramiento, realizada el jueves 3 de agosto, el fiscal Mario Burgos entregó detalles de algunas de las pruebas que tiene el ente acusador contra Nicolas Petro y Daysuris Vásquez, en el proceso que se les sigue por lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

En la audiencia se habló de la financiación de la campaña de Petro Presidente y se mencionaron nombres de políticos, empresarios y familiares de los señalados que habrían participado en el entramado de corrupción.

Uno de los nombres mencionados en repetidas ocasiones por el fiscal Burgos es el de Euclides Torres, un empresario de Puerto Colombia que se le conoce como el líder o cabeza de la familia Torres, que se ha convertido, además, en una casa política de gran influencia en el departamento del Atlántico.

El fiscal señaló que, de acuerdo con Day Vásquez, los Torres fueron los principales financiadores del proyecto del actual jefe de Estado en la Costa.

Posteriormente, en un diálogo de Whatsapp, la exesposa de Petro Burgos asegura que “el Clan Torres”, junto a Armando Benedetti y Pedro (se presume que Flórez, hoy senador) habrían apoyando a Martha Villalba a la Gobernación del Atlántico.

Además, según lo revelado, Day Vásquez le pidió a Máximo Noriega que no confiara en Euclides Torres y, posteriormente, aseguró que el hombre en mención le dio un apartamento a Nicolás Petro como “contentillo” para “sacarlo del camino” en temas políticos.

Pero no es la primera vez que los Torres aparecen mencionados en un escándalo relacionado con la financiación de la campaña presidencial de Gustavo Petro.

Antes habían sido nombrados como principales financiadores de la campaña en los audios del ex embajador de Venezuela Armando Bendetti y de la ex jefa de gabinete Laura Sarabia Torres.

La familia Torres comenzó en el año 2000 su agitada vida política en Puerto Colombia, donde consiguió que Camilo Torres ocupara la Alcaldía de ese municipio del Atlántico para el periodo 2001-2003.

Torres ganó esas elecciones con amplio margen frente a los demás contendores. Por este respaldo de los porteños y con el propósito de mantener el poder político, lanzaron a Gustavo Ahumada, un abogado amigo de los Torres, quien también resultó elegido como alcalde.

Posteriormente, se postula el nombre de Martha Villalba, esposa de Camilo Torres, como candidata a la alcaldía del municipio de la zona costera por el Partido Liberal. Luego fue diputada de la Asamblea por el Partido de La U.

Esta fue la base de lo que más adelante se convertiría en una casa política con representación en el Congreso, las alcaldías del área metropolitana de Barranquilla, varias curules de concejos y la Asamblea del Atlántico.

Los Torres también lograron convertirse en grandes contratistas en por lo menos 11 municipios del Atlántico, a través de concesiones de alumbrado público y de tránsito. Además de los contratos para sus militantes.

Los contratos eran liderados por el empresario Euclides Torres, pero de él poco se hablaba, porque su figura no era tan conocida. Algunos dirigentes políticos y gremiales dijeron en varias ocasiones que era “el poder en la sombra”.

Martha Villalba, posteriormente, consiguió una curul en la Cámara de Representantes, lo que impulsó políticamente a la casa Torres, pues empezó a tener conexiones con el alto gobierno.

Estas relaciones fueron aprovechadas para expandir su influencia en otros departamentos, consiguiendo con ello nuevos contratos relacionados con el alumbrado público.

Villalba no postuló su nombre en las pasadas elecciones del Congreso. En los corrillos políticos se dijo que la decisión obedecía al interés de la casa Torres de lanzarla como candidata a la Gobernación del Atlántico para el periodo 2024-2027.

Sin embargo, su posible candidatura se fue diluyendo como consecuencia de la acusación formulada por la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia por los delitos de peculado en favor de terceros y contrato sin el lleno de los requisitos legales.

Villalba fue señalada de presunta corrupción en un contrato de la malla vial cuando fue alcaldesa de Puerto Colombia en 2011.

En las elecciones de 2018, Villalba fue fórmula (por La U) del senador Armando Benedetti, quien ahora forma parte del Pacto Histórico.

Posteriormente, con el aval del Partido Liberal Colombiano, la familia Torres mantuvo la curul en la Cámara de Representantes con el nombre de Dolcey Torres, hermano de Euclides y Camilo Torres.

A esta representación política se suma la curul en el Senado por el Pacto Histórico que está en cabeza de Pedro Flórez, esposo de Lissette Karina Llanos Torres, quien es sobrina de Euclides y Camilo.

Llanos Torres fue elegida como diputada de la Asamblea del Atlántico por el Partido de La U para el periodo 2020-2023.

En los corrillos políticos de la ciudad se menciona que en esas jornadas electorales Llanos Torres contó con el apoyo de su tío Camilo Torres Romero (ex alcalde de Puerto Colombia) y su esposa, la ex alcaldesa de Puerto y ex representante a la Cámara Martha Villalba.