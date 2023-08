El contrato se ejecutó: Gustavo de la Ossa, salpicado por el ‘Nicolasgate’

“Lo del contrato es cierto, no lo voy a negar. El contrato se ejecutó. El alcance era atender a los adultos mayores de cuatro corregimientos del departamento”. Fueron las primeras declaraciones que hizo De la Ossa, quien es ingeniero industrial de profesión, al programa Voces RCN.

El director de la fundación fue enfático al sostener que fue contactado por el exesposo de Vásquez debido a su “experiencia” en este tipo de trabajos.

“Mi trabajo social es totalmente diferente, pero si he trabajado con tercera edad. Hay circunstancias en la operatividad del trabajo que me tienen inmerso en el asunto. Yo no he escuchado la audiencia y quiero hacerlo para contar lo que es”, agregó.

De la Ossa fue enfático al sostener que “No tengo nada que ver con Nicolás Petro. Lo conocí hace muchos años en un centro comercial”.

Al ser consultado sobre si el contrato por 400 millones de pesos era con Day Vásquez, De la Ossa indicó que “sí”.

Al final, el representante legal expuso que “lo primero que me dijo mi abogada fue que no hablara, pero yo voy a decir lo que tenga que decir. Quiero que me den tiempo, porque es una situación complicada. Yo no estoy acostumbrado a este tipo de situaciones”.