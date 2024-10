En el marco de la Feria de Economías para la Vida, el viceministro de Energía, Javier Campillo Jiménez, sostuvo que de las 18 mil solicitudes que han recibido para la construcción de Comunidades Energéticas están en evaluación las propuestas de los municipios de Malambo, Sabanalarga, Galapa, Baranoa, Manatí, Polonuevo y del Distrito de Barranquilla.

El viceministro Campillo explicó que actualmente están en prueba piloto con más 100 comunidades en el país a partir de la generación de 2 gigavatios, el 0,4 % del sistema nacional, y la meta es llegar a 4 gigavatios, hacer una evaluación de los resultados y decidir si hay que hacer ajustes.

Los grupos poblacionales atlanticenses organizados están llamados a sumarse a la estrategia ‘Comunidades Energéticas’, que promueve el Ministerio de Minas y Energía y de esta manera ser actores activos del sistema nacional energético del país, incluso ser autogeneradoras con ánimo de lucro.

“Hoy por hoy estamos en el sistema interconectado y logramos hacer, no solamente que los usuarios participen en el mercado energético como autogeneradores sino que venda energía en sus entornos”, manifestó el funcionario.

La convocatoria la hizo Campillo Jiménez en el panel ‘Comunidades Energéticas: justicia y autonomía’, en la Feria de Economías para la Vida – FEV, organizada por el Gobierno nacional en el Centro de Eventos del Caribe Puerta de Oro, y en la que participó la Gobernación del Atlántico.

Sobre la iniciativa de las comunidades energéticas en el Atlántico, el gobernador Eduardo Verano, luego de una reunión con el ministro de Minas y Energía, Omar Andrés Camacho, destacó lo que representa oportunidades para el departamento.

“Queremos crear los municipios y las comunidades energéticas, eso tiene un apoyo muy grande del propio Ministerio de Minas y Energía de asignar unos recursos para que los municipios energéticos puedan administrar, operar y mantener sus esquemas de generación propia”, sostuvo.

El mandatario también dijo que se podrá avanzar en la autogeneración por parte de entidades públicas como un apoyo importante a colegios, hospitales, universidades y otras de carácter público para que puedan instalar paneles solares y de esa manera disminuir los consumos de energía eléctrica que son muy altos.

Verano sumó a lo anterior otra iniciativa que se pondría en marcha y es la reposición de electrodomésticos por unos con tecnología ahorrativa.

“Todo eso y más estuvimos hablando con el ministro, como lo que es la normalización de los barrios, a través del Prone (Programa de Normalización Energética), que tiene que ver con la energía eléctrica para zonas de subnormales, la modernización de las redes eléctricas”, indicó el mandatario.

Programa Mi Casa Bacana

El mandatario departamental le expuso al ministro el proyecto de Mi Casa Bacana, que le llamó la atención.

“Nosotros estamos dispuestos en los barrios de invasión uno la legalización del título; además se les invierte una plata para que ellos puedan mejorar las condiciones. Son casas que normalmente no tienen buen piso, no tienen buen techo, no tienen cocina. El ministro dijo yo aportaría la parte que corresponde a energía solar ya que habíamos hablado con el ministro TIC, Mauricio Lizcano, que ellos aportarían lo que sea necesario para lo que es la conectividad. Todo eso va en beneficio de nuestras comunidades vulnerables”, anotó Verano.

Entre tanto, la directora de Fondo de Energías No convencionales y Gestión Eficiente de la Energía, Fenoge, Ángela Patricia Álvarez, enfatizó en que los proyectos que ya están en ejecución beneficiarán, por ejemplo, a 1.060 personas en todo el país, muchas pertenecientes al sector de tenderos con el objetivo de estimular las economías populares.

En el Atlántico ya inició con la instalación de paneles solares en el municipio de Soledad. “Ya arrancamos en la Costa Caribe y tendremos 100 beneficiarios. Aquí tenemos una oportunidad para los tenderos que hoy se han formalizado y hagan parte de esos proyectos en los que nosotros entregaremos el 60 % del valor de los paneles solares como soluciones al tema de energía”, manifestó Álvarez.

La implementación de estos programas de sistemas solares fotovoltaicos contribuye a la sostenibilidad ambiental al reducir las emisiones de CO2 y ayudando a mitigar el cambio climático.

La funcionaria anunció el stock de proyectos con los que Fenoge hace intervención en el departamento del Atlántico a través de soluciones fotovoltaicas que buscan beneficiar a 10.000 hogares en Barranquilla, como una apuesta de valor que representa la reducción del costo de la energía.

Destacó en ese sentido, el programa de Eficiencia Energética Caribe y Energía Sostenible – Peeces, volverá a la región Caribe con un recambio de 20.000 neveras eficientes y 900.000 bombillos gratis para las familias de estrato 1 y 2 en pro del uso eficiente de la energía de los usuarios de esta parte del país.