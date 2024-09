La relación entre los alcaldes de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Cartagena con el Gobierno nacional se encuentra fracturada. Las diferencias ideológicas entre el presidente Gustavo Petro y los mandatarios locales han conllevado a que adopten acciones concretas que permitan desarrollar proyectos para el bienestar ciudadano.

En el marco del Congreso de Fenalco, los mandatarios de las cinco ciudades capitales expresaron su inconformismo con relación a decisiones que se adoptan desde el nivel central y que impactan en estos territorios.

El alcalde anfitrión, Alejandro Char, aseguró que Colombia sigue consolidándose como un país de regiones y eso se refleja en las decisiones políticas que adopta.

“Si los barranquilleros hubieran querido elegir a alguien del Pacto Histórico, lo hubiesen elegido, pero no, eligieron a Alex Char”, destacó en su intervención.

Alejandro Char, alcalde de Barranquilla

Indicó, además, que entre sus propiedades no se encuentra adelantar gestiones ante el Gobierno nacional para el desarrollo de proyectos en la ciudad.

“Yo no me ocupo el día pensando si el Gobierno me da o no me da, o si alcanza o no alcanza. Nosotros estamos enfocados en las necesidades de nuestra gente. Trabajamos por nuestra gente, todos los días, porque ellos fueron quienes nos eligieron a nosotros”.

Fue enfático al sostener que el país debe salir adelante a través de trabajo conjunto y evitando confrontaciones entre los distintos sectores.

“Yo soy una persona muy positiva y en medio de las dificultades que podamos tener con relaciones con gobiernos, que somos de izquierda, somos de centro, somos de derecha, yo creo que esta es la misma Colombia y esto lo sacamos adelante entre todos”, agregó.

A su turno, el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, sostuvo que la relación con el presidente Petro ha sido diferente a la que tuvo con los presidentes Juan Manuel Santos e Iván Duque cuando se desempeñó como gobernador de Bolívar.

“Cuando en la visita número 13 del presidente de Cartagena ni me llamó, ni me invitó a casa de huéspedes, ya dije, aquí no hay nada que hacer. O sea, ya no puedo esperar nada y mucho más cuando en un tema como la energía, el presidente va a un barrio popular de la ciudad de Cartagena solo y habla de energía, cuando es un tema que padecemos”, expuso.

Dumek Turbay, alcalde de Cartagena

También agregó que “llegué a la conclusión de que el presidente debe tener una lista, donde tiene los gobernantes cercanos y los no cercanos y yo estoy en la columna de los no cercanos. No tengo ninguna posibilidad de estar cercano”.

Ante esta situación, agregó, “no estamos pendientes si el presidente me va a llamar o no me va a llamar porque ya no lo va a hacer”.

Sin embargo destacó que algunos ministros han mostrado su compromiso con la ciudad: “Con ellos, por supuesto, que no hablamos de política ni de ideología, pero son mensajes que nos ayudan a estar motivados con lo que viene”.

Uno de los más críticos fue Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, quien reconoció que la última vez que habló con el presidente Petro fue en el mes de mayo, durante una convocatoria a mandatarios de todo el país en Bogotá.

“Esa vez me dijo: Fico, nos vemos en las próximas elecciones. Yo le dije: ¿cuáles elecciones? Yo me voy a quedar como alcalde por cuatro años. Hice la promesa de sacar a Medellín adelante y desde ahí vamos a aportar para sacar al país del hueco en que estamos”.

Fico Gutiérrez, alcalde de Medellín

Reconoció el “contacto directo” con la fuerza pública para enfrentar la problemática de inseguridad. En ese sentido, agregó que “la gran preocupación aquí tiene que ser cómo no perder el país en los territorios, cómo no perder el país en esos territorios estratégicos, cómo entender que hay que apoyar a la fuerza pública”.

Expuso que “hay que diseñar una estrategia clara de cómo se va a recuperar el país a partir del 2026. Momentos peores ha vivido Colombia, entonces de ahí es donde yo siempre digo que lo que hay es que aguantar y que el país salga adelante”.

“Ha sido difícil”

Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá, aseguró que la relación con el Gobierno ha sido “difícil” debido a su intención de adoptar medidas que no lograron materializar mientras Petro fue alcalde de la capital del país.

“Hay cosas que ellos quisieron hacer, que no pudieron y ahora quieren hacer desde la Presidencia, cuando no les corresponde, porque ya están en otro nivel. La ciudad toma sus decisiones y ese es un reto grande”, indicó.

Puso el ejemplo del proyecto del Metro, el cual buscaban modificar: “Lo defendimos y creo que ya quedó claro que ese proyecto no tiene reversa”.

Carlos Galán, alcalde de Bogotá

Recalcó que “tenemos diferencias profundas, pero el Gobierno nacional tiene unas aspiraciones de cumplir unas cosas y depende en buena medida de los gobiernos locales para poder materializar eso”.

Galán no ocultó que “ha habido un ataque permanente y la intención de imponer una visión que no debe imponerse. Hay que entender que cada uno tiene responsabilidades y competencias, y como dicen, cada loro en su estaca”.

Y recalcó que “el Gobierno tiene sus responsabilidades, cumpla lo que le corresponde y déjenos a nosotros cumplir lo que nos corresponde sin entrometerse en los temas que nos corresponden a nosotros”.

Por su parte, el alcalde de Cali, Alejandro Éder, aseguró que ha sido necesaria la interlocución con el Gobierno nacional para poder atender las problemáticas que aquejan a la ciudad.

“Yo tengo diferencias ideológicas profundas con el actual Gobierno, pero yo estoy seguro que si uno pone el foco en resolver los problemas, pues que uno los puede ir resolviendo”, expuso el mandatario.

En ese sentido, Éder puso de presente que la ciudad es sede de la COP 16 y les ha permitido trabajar cercanamente con algunos funcionarios, como la ministra de Ambiente, Susana Muhamad.

Alejandro Éder, alcalde de Cali

En la misma línea, el mandatario de los caleños agregó que “nosotros en el Valle y en el Cauca, como en el resto del país, tenemos de cerca lo que es el terrorismo como está en Colombia hoy en día. Hoy esos grupos están más fortalecidos que nunca. Y yo quiero ser contundente en asegurar que cualquier iniciativa de paz tiene que ir acompañada de una política de seguridad contundente”.