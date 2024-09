En medio de un espacio académico y de debate en la Universidad del Norte, se dio a conocer este martes el informe producto de un trabajo de investigación y concertación realizado por la Misión de Descentralización que busca –en palabras de sus autores– fortalecer la autonomía regional desde diversos sectores y el desarrollo económico de los territorios.

De acuerdo con Darío Indalecio Restrepo, director Técnico de la Misión, esta iniciativa busca fortalecer el Estado territorial y la democracia mediante el aumento de recursos, competencias y procesos de construcción colectiva en las entidades territoriales.

“Hay demasiado centralismo que trata de uniformizar todo, que está organizado por sectores, entonces cada sector llega al territorio con su oferta. No puede reconocer, digamos, tejidos productivos, tejidos sociales, tejidos culturales, problemáticas ambientales. Eso es un absurdo, desperdiciamos plata y nos enojamos. Hemos construido un Estado muy entrabador, costoso y muy ineficiente. La descentralización es una manera de poder hacer un Estado más eficiente, más liviano, más diferente, que se ajuste a cada una de las realidades territoriales”, dijo.

Señaló que aunque se han identificado oportunidades en la descentralización para mejorar la eficiencia del Estado y abordar inequidades, también existe el riesgo de fortalecer poderes regionales si no se tienen mecanismos de vigilancia y transparencia.

“Es una gran oportunidad, pero también hay un peligro, porque si no le metemos a esa propuesta cierre de brechas, capacidades, participación, transparencia y lucha contra la corrupción, lo que hacemos es fortalecer poderes regionales en que Estados que están felices con que le digan: deme más plata, más competencia y nadie me vigile, yo me controlo yo mismito, hacemos –digamos– el imperio de los poderosos en cada una de las regiones, no habremos avanzado, sino que habremos retrocedido. Entonces es una oportunidad, pero también es una amenaza si no le metemos la variable de equidad, justicia y democracia”, anotó.

De todo este trabajo se concertaron varias propuestas que actualmente, varias de ellas, cursan en el Congreso de la República para ser discutidas y votadas para su aprobación. Las propuestas incluyen reformas al sistema de regalías, autonomía regional, y la creación de una comisión permanente sobre asuntos territoriales en el Congreso.

“La Misión, entregó su informe, 262 páginas, está en línea y hay nueve grandes macro propuestas y una cantidad de sectores políticos recogieron iniciativas que estaban ahí presentadas y las impulsan en el Congreso de la República, muchas de ellas. Ahora hay unas propuestas de reforma al sistema de participaciones, al sistema de regalías, a la ley orgánica de ordenamiento territorial, crear una comisión octava permanente de asuntos territoriales en el Congreso de la República, una regla fiscal subnacional, que aunque suena muy técnico, puede aliviar muchísimo la vida de los alcaldes si esa reforma pudiera pasar. Además, hay unas propuestas de fortalecimiento de autonomías regionales”, destacó Restrepo.

Este estudio, que se llevó a cabo bajo las administraciones de los presidentes Iván Duque y Gustavo Petro, involucró a varios actores, entre ellos expertos, comunidades indígenas, así como la Federación Colombiana de Municipios, la Federación Nacional de Departamentos, Asocapitales, los ministerios de Hacienda e Interior y el Departamento de Planeación Nacional. Se realizaron numerosas consultas.

Según Restrepo, la región Caribe tiene un liderazgo histórico en esta conversación de autonomía regional y descentralización, pero que igualmente enfrenta graves inequidades que deben abordarse en el proceso.

“La región Caribe ha tenido un liderazgo en el tema, nunca lo deja morir. El país cada tanto tiempo se anima y habla de región, de descentralización, de autonomía, hasta de federalismo y vuelve y cae. En el Caribe nunca se cae, siempre es una llamita y tienen una responsabilidad histórica mayor, porque cuando usted tiene el liderazgo, entonces tiene más responsabilidad. Está llamada a seguir liderando, a no dejar apagar la llama, pero tienen unos problemas no resueltos”, sostuvo.

Y agregó que “hay mucha inequidad en el Caribe y mucha inequidad entre los departamentos y entre las ciudades. Barranquilla es una de las ciudades que alberga más inequidad de Colombia y Cartagena también. Entonces, digamos que aquí está la llama de una descentralización más radical, pero también se concentran los problemas más acuciantes de la construcción de la democracia y el desarrollo en Colombia, que son enormes inequidades al interior de Barranquilla y Cartagena, y en cada uno de esos departamentos y como región. Tienen un gran reto de hacer propuestas de regionalización para la equidad y para el cierre de brechas, y no únicamente para repartirse plata entre gobernadores”.

En el evento, que se realizó en el auditorio Marvel Moreno, de Uninorte, participó el rector de esta alma mater, Adolfo Meisel Roca; el exministro de Minas y Energía, Amylkar Acosta; el economista y asesor de la Misión de Descentralización, Yesid Sandoval Brito; la directora Ejecutiva de Fundesarrollo, Oriana Álvarez; el economista y docente de la Universidad del Norte, Jairo Parada; Edgar González; la directora del Plan Estratégico Regional de la RAP Caribe, Elvia Mejía; el docente del departamento de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad del Norte, Ángel Tuirán; la directora de Barranquilla Cómo Vamos, Lucía Avendaño; Alberto Madero.

Invertir en capital humano

JEISSON_GUTIERREZ/Jeisson Gutierrez Foro "Misión de descentralización" Adolfo Meisel, rector de la Universidad del Norte, durante la instalación del evento de Misión de Descentralización.

El rector de la Universidad del Norte, Adolfo Meisel, destacó varias de las propuestas presentadas por la Misión de Descentralización, sin embargo, precisó que se debe dar una mayor apuesta a las inversiones en capital humano, educación y salud, antes que proyectos de infraestructura que muchas veces –a su parecer– salen muy costosos y que no resuelven los problemas estructurales de los territorios.

Sostuvo que dentro de lo expuesto se pretende la creación del Fondo de Convergencia Económica Territorial (FECET) para lograr el cierre de brechas entre los municipios, empero advirtió que la región Caribe podría recibir menos atención en comparación con otras regiones como el Pacífico y la Amazonía, aun sabiendo que enfrenta “profundas desigualdades” regionales y una alta concentración de pobreza.

“Es vital avanzar en la reducción de estas enormes desigualdades que se observan en el territorio nacional y de manera principal para el Caribe colombiano. Este es un tema esencial, porque el Caribe colombiano tiene hoy en día un PIB per cápita que es el 57% del promedio nacional, una brecha del 33 %, o sea una brecha monumental. Para el Caribe colombiano, como banderas regionales, la defensa de las políticas de reducción de desigualdades regionales, la lucha contra la pobreza deben ser banderas regionales. Porque uno de cada tres pobres vive en el Caribe colombiano y eso son cosas que deberíamos tener muy claras”, expuso.

Indicó que estos fondos son importantes porque en Colombia no hay una reducción en el tiempo de las disparidades regionales.

“No hay lo que se denomina convergencia regional. Dado que no hay convergencia regional, estos fondos son una de las políticas que deben existir para la reducción de esa desigualdad. Entonces el problema que le veo a este fondo para la periferia es que prioriza unas regiones que son la Amazonía, la Orinoquía, el Pacífico y San Andrés. Entonces eso corresponde al 8.4% de la población colombiana y se excluye, por efectos prácticos, al Caribe colombiano que es el 21% de la población nacional. O sea, que se focaliza un tercio del problema y se deja de lado el grueso del problema, que es el problema del Caribe colombiano”, apuntó.

En esa misma línea, reiteró en la importancia de invertir en el capital humano y la educación en todos sus niveles.

“El talón de Aquiles del desarrollo económico del Caribe colombiano es la falencia en capital humano, sobre todo en calidad. Los indicadores de calidad de la educación en el Caribe colombiano son deplorables”, cuestionó Meisel, quien además hizo un llamado al Gobierno nacional y a los gobernantes locales para priorizar la educación y mejorar sus infraestructuras educativas, especialmente en los niveles iniciales.