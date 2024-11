El panorama era desolador en las calles de Barranquilla. Después de 8 de la noche, no estaban circulando las rutas de buses que normalmente prestan el servicio de transporte publico colectivo.

Ana, quien debía llegar a su lugar de residencia en el barrio Los Robles, llevaba más de dos horas esperando un bus en la calle 72, sin ninguna esperanza de encontrar un medio de transporte que a esa hora le permitiera movilizarse.

“Estoy como desde las 7:30 de la noche esperando un bus, porque Transmetro solo tiene habilitadas las troncales, no hay alimentadores por los bloqueos, y no sé cuánto me toque esperar”, dijo en medio de la angustia.

Como ella, decenas de personas esperaban en la esquina de la calle 72 con carrera 46 un medio de transporte. Los pocos taxis que pasaban, no paraban. Ni las plataformas fueron una solución, por el costo del servicio.

En la entrada de la estación Joe Arroyo permanecían decenas de estudiantes y trabajadores a la espera de que el servicio se restableciera, pero esa probabilidad era muy baja.

La mayoría de ellos buscaba llegar a los barrios del sur de Barranquilla, Soledad y Malambo.

A esa hora, Transmetro informó a través de sus redes sociales: “Por bloqueos en la Troncal Murillo a la altura de la estación Pedro Ramayá, los servicios troncales operan desde y hasta la estación Joaquín Barrios Polo, en Barranquilla. Se suspenden temporalmente las estaciones Pedro Ramayá, Pacho Galán y el Portal de Soledad”.

Otro numeroso grupo de personas decidió caminar para tratar de llegar a su destino, aunque fuera en la madrugada, como le grito un hombre a otro cuando emprendió la marcha en la esquina de la calle 72 con Vía 40.

El panorama se repetía en la calle 82 y en la 80B. Decenas de personas caminaban tratando de llegar. Sus hogares. Varias de ellas eran las tradicionales vendedoras de bollo y dulces. Con sus poncheras a un lado de sus caderas se les vio por la calle 80B buscando la ruta para llegar al barrio La Manga, donde residen.

En la carrera 38 con calle 84B también se pudieron observar a decenas de personas esperando un bus para transportarse. Las rutas de buses no pasaban por el bloque en la Circunvalar, a la altura del barrio La Paz, y en la carrera 33 con calle 107, en Las Estrellas, donde quemaron llantas.

Hacía las 10 de la noche decidieron abrir el paso por el barrio Las Estrellas, pero ya solo transitaban los vehículos particulares y motocicletas. A esa hora los buses de transporte público colectivo estaban guardados en sus nevadas o parqueaderos.