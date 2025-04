La incertidumbre sigue reinando frente al futuro de las obras de restauración del edificio de Bellas Artes. Tras el incumplimiento de varios plazos, la comunidad estudiantil se encuentra en vilo debido a que no hay un norte definido para la apertura de este espacio, clave para su proceso formativo.

El proyecto tenía como fecha de entrega el 26 de noviembre del pasado año, sin embargo, se dieron varios aplazamientos hasta el 7 de diciembre. Posteriormente se indicó que la estructura estaría al servicio de los jóvenes a partir del mes de febrero.

Es de anotar que, con base en los registros y archivos de noticias publicadas en EL HERALDO, previamente se habían anunciado que las obras estarían en funcionamiento en noviembre de 2023, que fue precedida por el mes de mayo del año anterior.

Junior Villareal, representante estudiantil y miembro de la mesa pro Bellas Artes, indicó que el pasado lunes se convocó a un espacio para la firma de un contrato entre las partes para proceder a la finalización de las obras. Sin embargo, esto no fue posible.

“El contratista no solo llegó tarde, sino que no quiso firmar el documento y eso que estaba presente el rector de la alma mater y el gobernador Eduardo Verano. Entonces, al día de hoy, seguimos en las mismas y no hay respuesta de nada. Lo único que sabemos es que el contratista no tiene intenciones de firmar nada y acabar con el período de incumplimiento”, sostuvo el líder estudiantil.

Villareal también mencionó que “es irresponsable que no quieran terminar las obras porque realmente hace falta aproximadamente un 20% del proyecto, que consiste más que todo en detalles como sis-tema de pararrayos, chapas de puertas, baterías sanitaria, puertas y ventanas, además, la zona del teatro que es lo más crudo”.

Puso de presente que “la empresa contratista quiere seguir en la obra porque les adjudicaron también las obras de la sede en Soledad, eso no es posible si siguen así, y no solo eso, también están participando en la convocatoria para reconstruir la sede Centro”.

Posición de la alma mater

Con relación a este caso, las directivas de la Universidad del Atlántico reafirmaron su posición de seguir el curso de los procesos jurídicos que se abrieron para sancionar al contratista por su incumplimiento en la entrega de las obras.

Dicho proceso comenzó el 9 de diciembre y consiste en decirle al contratista cuáles son las multas que deberá pagarle a la universidad por haber incumplido con las fechas que se habían pactado para la entrega final.

Cabe resaltar que el contrato de las obras de Bellas Artes estaba presupuestado en $32 mil millones y ha tenido adiciones por cerca de $10 mil millones.

¿Hay acuerdo?

De acuerdo con una fuente de la Gobernación, este miércoles se adelantó una nueva reunión para lograr la firma del acuerdo entre las partes para concretar los trabajos que hacen falta en la infraestructura académica.

“Se tiene previsto firmar un acuerdo de entendimiento para que se reanuden los trabajos que están paralizados y que hacen parte de la etapa final de la obra, los cuales consisten en el teatro de la infraestructura y los parqueaderos internos”, comentó la fuente.

También explicó que la intención es que el contratista entregue la obra completa en un plazo máximo de 60 días.

Al respecto, William Yacamán, representante legal de la empresa contratista, indicó a este medio que actualmente se encuentra en medio de una incapacidad médica, por lo cual no puede asistir a reuniones.

Es de anotar que, en diciembre del año anterior, Yacamán aseguró a este medio que los avances de las obra estaban en un 94%, y que a más tardar el 30 de enero concluirían las intervenciones restantes en la infraestructura para que los estudiantes de Bellas Artes comenzarán sus clases en el mes de febrero.

Uniatlántico solicita a la SAE otra sede para la facultad de Bellas Artes

La entrega de la casa Villa Arte a la Universidad del Atlántico tendrá que esperar un poco más. Si bien ya se firmó el documento de destinación definitiva y se había programado una entrega protocolaria del bien para el pasado 7 de abril, la alma mater tomó la decisión de aplazar el evento mientras se avanza en negociaciones con la Sociedad de Activos Especiales (SAE) para la incorporación de otro predio adicional para la facultad de Bellas Artes.

Según Carlos Hernandez Kligman, jefe de Oficina de Planeación de la Universidad del Atlántico, se están revisando múltiples predios en la cercanía del sector para los más de mil estudiantes de la mencionada facultad.

“Venimos trabajando en otra posibilidad adicional a la Villa Arte y ya hemos revisado varios predios, pero eso está en el aire, solo son negociaciones y no hay certeza. Estamos esperando que la SAE nos responda sobre el tema. Queremos el otro predio para seguir creciendo como universidad pública”, dijo.

Por su parte, la SAE confirmó que se está evaluando la solicitud de la Uniatlántico para la entrega de otro predio.

