Durante una mesa de trabajo con la Contraloría General de la Nación en Piojó, funcionarios de la Unidad de Gestión de Riesgo revelaron que continúan diseñando estudios y procesos contractuales para determinar la ubicación de viviendas de las 103 familias afectadas por el desastre invernal en el 2022.

Lea más: Contraloría pone la lupa en intervenciones de la Ungrd tras el desastre en Piojó

“Este estudio no es solamente sobre el predio que se adquirió, sino que busca determinar si las condiciones actuales, donde ocurrió el evento, permiten el retorno o si la situación que se presentó imposibilita la habitabilidad de esa zona”, señaló un directivo.

El funcionario explicó que con los estudios podrán determinar los sectores en los que puedan construir las viviendas, ya sea en el predio comprado o en cualquier otra zona del municipio. Y detalla que es un estudio completo que les permitirá tomar decisiones para iniciar las obras.

“Estamos esperando que, antes de finalizar marzo, se publique el proceso en SECOP, y así poder hacer toda la selección y tener eso contratado antes de finalizar el semestre”, agregó.

Cabe destacar que la Unidad había comprado un predio para ubicar a los damnificados, pero, según denuncia la Contraloría, este terreno quedó abandonado porque la entidad consideró que estaba muy lejos del municipio.

“El predio es un tema más complejo, porque el proceso, cuando nosotros lo recibimos, ya estaba al 90% pago. No se adelantó esa verificación en su momento. Además, el tema del arraigo y de cómo reconstruir la conectividad del municipio, haciéndolo en un periodo tan largo, limita muchas opciones que estamos analizando para ver cómo podemos incorporar una actuación que ya se realizó”, explicó.

A su vez, comentan que han estado revisando la ejecución del predio y que se encuentran solucionando temáticas relacionadas con hipotecas y títulos.

Asimismo, revelaron que cuando encontraron este proyecto estaba “congelado’”.

“Por más promesas y eventos que haya habido en su momento, en términos administrativos no se había adelantado mucho, sino solo la adquisición de un pedazo de predio que ni siquiera estaba englobado. Ya el propietario está en todo ese proceso, y esperamos poder adelantarlo, pero cuando llegamos nosotros no había ni siquiera un panorama claro de si esto había funcionado o no, o de dónde hacer las viviendas”, dijo.

Y añadió: “Por eso esperamos contratar el estudio técnico y el estudio detallado, para poder contar con esa información y poder, pues, contratar o reiterar las soluciones definitivas”.

Lea más: Refuerzan medidas de seguridad con las ‘Caravanas por la Vida’ en este puente festivo

La Contraloría les dio un plazo de cinco días para que respondan por el plan de intervención de la problemática que siguen padeciendo los habitantes afectados.