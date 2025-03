Luego de que muchas familias retornaran al sector en donde ocurrió el desastre invernal, la Alcaldía realizó jornadas de verificación para asignar los subsidios de arrendamiento a los damnificados que viven alquilados.

Muchos afectados calificaron como “invivible” mudarse de sus hogares para estar arrendados en casas impropias. Manifestaron que los pagos de los arriendos por parte de la Unidad de Gestión del Riesgo se demoraban hasta tres meses en llegar.

Por lo que muchos decidieron volver a sus terrenos y construir sobre los restos de sus casas. Esta decisión les costó una millonada que hoy, a duras penas, pagan con cualquier tipo de rebusque.

Ante este panorama, la Ungrd suspendió los pagos a estas familias, pues establecen que sin contrato de arriendo, no se girarían los arriendos.

“Con base a la información que reporta la alcaldía sobre personas que efectivamente estén pagando arriendos y tengan contrato, hacemos los desembolsos con el formato que nos manda la alcaldía. Si no tienen contrato de arriendo, no podríamos hacer los subsidios correspondientes, porque no existe base legal para ello”, dijo un funcionario de la Unidad.

De esta forma, la Alcaldía realizó visitas para verificar que los afectados sí vivan arrendados y se les pueda dar su subsidio.

“El artículo 4 de la resolución de la unidad habla de que a esos retornos no se les podría cancelar los arriendos y como nosotros somos quienes certificamos, tenemos que hacer un trabajo de campo. Son 103 familias las que estaban recibiendo el subsidio y hasta ahora se han podido acreditar solo 52″, indicó el mandatario municipal, Fernando Tejero, lo que representa que básicamente la mitad de los afectados volvieron al lugar de la tragedia.

En relación al cementerio municipal, manifestó que ya está adquirido el lote y están buscando financiamiento para su construcción a través de un proyecto que permite a los contribuyentes pagos por impuestos.