Daniela Cepeda Tarud ha sido reconocida como Mujer Cafam Atlántico 2025, un galardón que resalta su destacada labor social y su constante dedicación en la construcción de una sociedad más inclusiva, justa y resiliente.

Cabe destacar que este premio la posiciona como una líder que ha logrado generar un impacto positivo y profundo en la vida de miles de colombianos y migrantes en situación de vulnerabilidad, utilizando la innovación social, el liderazgo transformador y la solidaridad colectiva.

En el marco del Premio Mujer Cafam, Daniela Cepeda también tiene la oportunidad de ganar el reconocimiento ‘Mujer con todas las letras’. Un honor que destaca a mujeres que generan impacto social a través de su liderazgo y compromiso. La elección se realizará a través de votaciones en la página web de Mujer Cafam, la cual se encuentra habilitada desde el día 17 de febrero hasta el viernes 21 de febrero a las 3:00 p. m.

Daniela es abogada y politóloga de la Universidad del Norte y magister de la London School of Economics. A lo largo de su carrera, ha demostrado un enfoque decidido y eficaz que busca derribar las barreras que le impiden a las comunidades vulnerables activar su potencial. Como Asesora para las Migraciones de la Alcaldía de Barranquilla, ha liderado iniciativas pioneras que han mejorado notablemente las condiciones de vida de migrantes, retornados y comunidades de acogida. Su trabajo se ha centrado en crear soluciones sostenibles e innovadoras que promueven la inclusión activa de grupos vulnerables, mejorando sus oportunidades y calidad de vida, en estrecha colaboración con más de 90 organizaciones públicas y privadas

El impacto de sus proyectos es evidente: más de 202,000 atenciones a través de diversas iniciativas, reflejando la magnitud de su trabajo en la integración socioeconómica, cultural y urbana. Gracias a sus esfuerzos, Barranquilla se ha convertido en un modelo de gestión migratoria e innovación social a nivel nacional e internacional.

A través de su organización, Muttu Innovación Social, Daniela ha impulsado proyectos transformadores que unen los esfuerzos de los sectores público, privado y social. Estos proyectos han generado cambios tangibles y sostenibles en comunidades vulnerables, activando su potencial. Con casos de éxito como el proyecto Pa´lante, Barranquilla se ha consolidado como un referente en innovación social, lo que le ha permitido llevar el modelo a foros internacionales como la Clinton Global Initiative en Nueva York.

“Este reconocimiento me llena de gratitud y humildad. Sin embargo, no es un logro personal, sino el resultado de un esfuerzo colectivo de todos los que han creído en esta causa y me han acompañado. Este galardón refleja que, cuando trabajamos juntos, podemos transformar realidades y crear oportunidades que cambian vidas”, expresó Daniela Cepeda al conocer sobre su nombramiento.

El reconocimiento de Daniela Cepeda Tarud como Mujer Cafam Atlántico destaca el impacto de la innovación social y la solidaridad colectiva como fuerzas transformadoras del cambio. Su labor evidencia cómo un liderazgo estratégico y comprometido puede transformar comunidades y construir un futuro más justo y próspero para todos. Su ejemplo pone de manifiesto cómo la acción decidida y el trabajo en equipo son los catalizadores de cambios duraderos y sostenibles.

El Premio Mujer Cafam es uno de los galardones más prestigiosos de Colombia, creado para reconocer a mujeres líderes que, a través de su trabajo, han transformado la vida de sus comunidades y dejado un legado significativo de inspiración para las futuras generaciones. Daniela Cepeda Tarud competirá junto a representantes de otras regiones por el título de Mujer Cafam Nacional, que se entregará en marzo durante una ceremonia en Bogotá.