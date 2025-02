Una nueva encuesta política fue publicada este 17 de febrero, esta vez en relación a la aprobación de los alcaldes de las principales ciudades del país. El estudio Percepción País fue realizado por Guarumo y Ecoanalítica.

Según el informe, en el caso de Barranquilla, donde fueron cuestionados 705 personas sobre si aprueba o no desaprueba la gestión de Alejandro Char como alcalde de la ciudad, este obtuvo una aprobación del 85.6 %, 7.5 % de desaprobación y 6.9 % de no sabe, no responde.

Esta medición, que fue hecha desde el 11 de febrero al 15 de febrero de 2025, dejó al alcalde Char como el de más aprobación en todo el territorio nacional.

Muy agradecido con Dios y con los barranquilleros que depositan su confianza en todo lo que hacemos. Esto nos inspira a seguir trabajando con el corazón para llevar a Barranquilla a otro nivel. 🙏🏻 pic.twitter.com/AyMtF6lZhS — Alejandro Char (@AlejandroChar) February 17, 2025

En cuanto a otras ciudades del Caribe, al mandatario de Cartagena, Dumek Turbay, obtuvo, una aprobación del 74.1 %, 17.4 % de desaprobación y 8.5 % de no sabe, no responde. Es el segundo en el orden en Colombia con mayor aprobación.

En el resto del país, el alcalde de Bucaramanga, Jaime Beltrán, tiene 69.5 % de aprobación, 20.6 % de desaprobación y 9.9 % de no sabe, no responde. En Bogotá, el porcentaje de aprobación del alcalde Carlos Fernando Galán fue de 53.6 %, 38.5 % de desaprobación y 7.9 % de no sabe, no responde.

Por su parte, en Medellín, el mandatario Federico Gutiérrez tuvo un 55.2 % de aprobación, 37.2 % de desaprobación y el 7.6 % de no sabe, no responde. Mientras que en Cali, al alcalde Alejandro Eder, la encuesta señaló que tiene el 42.6 % de aprobación, 46.7 % de desaprobación y 10.7 % de no sabe, no responde.

Ficha técnica de la encuesta

Guarumo