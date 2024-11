La tranquilidad del barrio Las Nieves en Barranquilla se vio interrumpida por el desprendimiento de un tubo madre de agua potable, un incidente que afecto a alrededor de siete viviendas causando inundaciones, daños materiales y problemas de salud entre los residentes.

Los trabajos que se estaban realizando en el área con maquinaria pesada son para las obras de pavimentación de 720 metros lineales en la calle 23 entra carreras 15 y 21B que se está llevando a cabo con el programa ‘Barrios a la Obra’.

Si bien el flujo de agua ya fue controlado y las autoridades se han comprometido a colaborar, las familias aun enfrentan los estragos de esta “tragedia inesperada”.

El incidente dejó pérdidas considerables en las viviendas afectadas. Algunos residentes reportan electrodomésticos, muebles y otros bienes dañados. Raúl Verbe, propietario de una de las viviendas más afectadas, aseguró que su casa quedó en pérdida total luego de la inspección realizada.

“En pérdida total se encuentra mi vivienda, mis cosas de trabajo y todo lo demás. Yo vendo herramientas, las cuales se me mojaron. Se me dañaron los computadores, televisores, camas, lavadoras, neveras, todo se me dañó y yo vivo acá con mi esposa y dos de mis hijas”.

Jeisson Gutiérrez/Jeisson Gutierrez El hecho ocurrió la noche del sábado 23 de noviembre en la calle 23 con carrera 18, se presume que una maquinaria que operaba en una obra habría ocasionado el incidente, dejando varias familias afectadas y sin el servicio de agua a varios sectores de la ciudad.

Asimismo, Verbe manifestó que desde la Alcaldía le notificaron que va a ser reubicado junto a su familia mientras solucionan todos los daños materiales que fueron causados en su inmueble luego de esta afectación.

“Dijeron que van a responder por todo y que vendrán unas aseguradoras. Ya hicieron inventario, vino la Alcaldía a hacer inventario, vinieron funcionarios de Gestión de Riesgo y Desastres a tomar fotos, trajeron unas colchonetas de ayudas, están buscando casa para que nos movamos, porque la casa no se puede habitar. Así que van a responder, esperemos que sí, que nos colaboren y todo”, expresó.

Además de las pérdidas materiales, los afectados expresaron su preocupación por los riesgos sanitarios, tal como el caso de Keiner Barrios, quien expuso que su hija de un año se encuentra enferma debido a la cantidad de agua que tuvo que soportar durante la emergencia. “Mi hija está enferma, porque le cayó agua, está moqueando, tiene fiebre, la tengo en la casa enferma”.

De igual manera narró cómo se vivieron los momentos de angustia durante el suceso. “Quien estaba presente era mi esposa, mi mamá y mi hija. Mi esposa me llama a mí preocupada, diciendo que la ayudara, pidiendo auxilio desesperada. Me imaginé muchas cosas. Cuando ya llamo más calmada, fue que se estaban inundando, el agua llegó hasta cierto punto a dañar todas las cosas”.

Cristian Coneo, otro de los afectados, expuso que junto a su familia, tuvieron que salir de la vivienda por su seguridad.

“En cuestión de segundos nosotros tuvimos que salir porque la casa estaba energizada y el agua nos llegaba hasta la rodilla; estábamos con mis dos niños, uno de siete años y uno de un año”, aseveró.

Respuesta de la Alcaldía

Tras el incidente, Rafael Lafont, Secretario de Obras Públicas de Barranquilla, dio un parte de tranquilidad, indicando que ya se están haciendo las gestiones para ayudar a las familias afectadas.

“Ya se está respondiendo, desde anoche se está respondiendo por el gobierno. La Oficina de Gestión del Riesgo está desde la noche de este sábado brindando ayuda a las familias afectadas”, indicó Lafont.

El funcionario sostuvo que el contratista a cargo de la obra cuenta con las pólizas de seguro que se requieren legalmente para asumir y responder en caso de que se presenten emergencias como la ocurrida en el barrio Las Nieves.

“El contratista tiene la bolsa de responsabilidad civil y con sus recursos cubrirá los gastos que se requieran y los problemas que hayan podido sufrir algún daño. Asumirá el total de las pérdidas.

En horas de la noche culminaron las labores de reparación de la fuga

El incidente presentado en el barrio Las Nieves también causó afectaciones en más de 100 barrios de Barranquilla y su área metropolitana, tales como San Isidro, Santo Domingo, Nueva Granada, Olaya, Lucero, Loma Fresca, Los Pinos, Ciudadela de Salud, San Felipe, Los Andes, Valle, entre otros.

La Sociedad de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Barranquilla (Triple A) informó ayer que siguiendo su plan de contingencia para atender emergencias como la ocurrida, realizaron ajustes para distribuir por zonas el servicio de acueducto y optimizar la prestación del agua.

También en la noche de este domingo Triple A informó que culminaron las labores de reparación de la fuga en la línea de conducción del sector y que proseguían a normalizar, de manera gradual, el servicio en algunos sectores faltantes.