Para garantizar la seguridad alimentaria de 2.100 hogares en los municipios de Nueva Granada, Zapayán, Pedraza y Puebloviejo, ubicados en el departamento del Magdalena, el Gobierno nacional, a través de Prosperidad Social, avanza en la implementación del proyecto Unidades Productivas de Autoconsumo.

Como parte del proyecto, el director de la entidad, Gustavo Bolívar Moreno, lideró –este sábado– la entrega de 1.500 ovinos, soga, semillas forrajeras y árboles frutales, beneficiando a 300 hogares de Puebloviejo.

Esta misma actividad será realizada en el municipio de Zapayán con la entrega de los mismos insumos.

“De los proyectos que me entusiasman, me alegran la vida, me llenan el corazón, son las Unidades Productivas de Autoconsumo. Acá en San Juan de Palos Prietos, entregamos 1500 ovejos a 300 familias, cinco ovejas por familia, para que los reproduzcan, para que saquen leche, para que puedan tener una autosostenibilidad, no solo alimenticia, sino económica.”, dijo Bolívar.

Cada hogar recibe cinco ejemplares de ovinos hembra en edad reproductiva, 20 metros de soga, y para la alimentación de estas especies se entregan: un kilogramo de semilla gramínea y una libra de semilla de leguminosa forrajera; adicionalmente reciben dos árboles frutales, de tardío rendimiento, que hacen parte de los insumos de la huerta.

El valor aproximado por hogar es de $1.400.000. En Magdalena, la inversión total supera los 11.340 millones de pesos, de los cuales, 1.621 millones corresponden al municipio de Puebloviejo.

Con la Unidades Productivas para Autoconsumo, todos los beneficiarios reciben insumos, herramientas y capacitación para mejorar el consumo y el acceso a los alimentos. El proyecto fomenta la producción para el autoconsumo, los hábitos y estilos de vida saludables, y el rescate de productos locales.

Hasta la fecha, en los municipios de Nueva Granada, Zapayán, Pedraza y Puebloviejo, se han realizado visitas y encuentros, en los que los hogares intercambian saberes y conocimientos, reconocen las costumbres alimenticias de las comunidades, y aprenden formas más eficientes en el manejo de los cultivos, para garantizar los alimentos del hogar durante todo el año.

En las ollas comunitarias que se han realizado hasta el momento, se han entregado a todos los hogares insumos del componente de hábitos y estilos de vida saludable, entre los que se encuentran gorras, delantales, cuchillos, tablas para picar, calderos y recipientes plásticos.

También se han entregado insumos que equivalen a 1.078.600 pesos por hogar: semillas de hortalizas, aromáticas, cereales, frutales, leguminosas, musáceas y raíces; herramientas como azadones, palines y picas; polisombras, mallas tipo gallinero, tanques de almacenamiento de agua, pulverizadores, machetes y regaderas.

A nivel nacional, este proyecto, enmarcado en el Acuerdo 687 de 2023, aporta a la seguridad alimentaria de 9.300 hogares vulnerables en Antioquia, Magdalena, Cauca, Bolívar y Chocó. La inversión total supera los 60.000 millones de pesos.