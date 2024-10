La Alcaldía de Santa Lucía realizó un Consejo Extraordinario Municipal de Seguridad y Convivencia el día 20 de de septiembre para expedir un acto administrativo donde se adoptarán medidas preventivas de seguridad en el municipio antes, durante y después de los eventos que se realizarán en ocasión a las festividades del Son de Negro.

Las Festividades Tradicionales de Son de Negro tendrán lugar los días 11, 12 y 13 de octubre, por lo que estas medidas permitirán a las autoridades y a la comunidad en general realizar las iniciativas sociales, culturales y económicas dentro del marco de acción permitido por el ordenamiento jurídico colombiano, es decir, preservando el orden público, el respeto por los derechos fundamentales y los demás mandamientos o fines constitucionales.

Cabe mencionar que las disposiciones normativas previstas son de carácter preventivo y buscan establecer las condiciones mínimas para una sana y ejemplar convivencia en la jurisdicción municipal durante los diferentes eventos culturales, propiciando el cumplimiento real y efectivo de los deberes y obligaciones de todos los habitantes.

Con el fin de mantener las condiciones necesarias para la convivencia en el evento y teniendo presente que en esta anualidad las vías públicas y parques son considerados el escenario principal de las festividades, el presente Decreto tiene como fines principales:

a) Mantener las condiciones necesarias para la convivencia, que permita a los habitantes disfrutar de unas fiestas llenas de color, música y alegría,

b) Propiciar en la comunidad comportamientos que favorezcan la convivencia en el espacio público, lugares abiertos al público o que Siendo privados trascienda a lo público.

c) Promover el ejercicio responsable de la libertad, la dignidad, los deberes y los derechos correlativos de la personalidad humana, durante el desarrollo de las festividades.

d) Permitir el ejercicio del derecho de reunión y concurrencia lúdica y pacífica en el espacio público, para que vivamos una tiesta de manera sana y armónica.

Además se acordó permitir de manera excepcional y temporal el uso de vías y espacio público adyacentes a todos aquellos eventos, actos festivos y lúdicos que se realicen durante la temporada, cuyo ejercicio implique el uso de las mismas.

Se prohíbe la circulación por la Calle 7 del municipio, de toda clase de vehículos (carros, motos, motocarros, tracción animal, etc.) debido a la importancia de esta vía en el acceso a la Estación de Policía y a la E.S.E. Centro de Salud Santa Lucía.

Los asistentes y organizadores y/o productores de los eventos propenderán por el cuidado e integridad del espacio público, absteniéndose de asumir comportamientos contrarios a dichos postulados o que pongan en riesgo la vida e integridad de las personas, según lo señala la Ley.

La comercialización y venta de bebidas embriagantes, se permitirá a los comerciantes que fueron censados por la administración municipal y que se concentrarán en los lugares destinados para tal fin, esto en aras de garantizar el desarrollo de los eventos del festival SON DE NEGRO, por este motivo se PROHIBE la apertura y funcionamiento de estaderos y cantinas y cualquier otra denominación que permita la venta de bebidas embriagantes en la jurisdicción del municipio.

Los horarios durante los días 11, 12 y 13, de octubre ira de la siguiente manera el viernes 11 de octubre desde las 9:00 AM hasta las 2:00 AM del día siguiente, para los días 12 y 13 de octubre ira desde las 9:00 AM hasta las 4:00 AM del día siguiente.

La administración municipal sostuvo que queda sin perjuicio de franja horaria que en uso de sus facultades legales establece la Ley 1801 de 2016, en atención a las características y particularidades de cada una de las actividades de aglomeración de público que se desarrollen durante los días 11, 12 y 13 de octubre de la presente anualidad, se regirán por el horario establecido en el Artículo Quinto del presente acto administrativo.

En los eventos y/o actividades de aglomeración de público autorizados por la Secretaria del Interior y que se realicen en el marco de las festividades, se controlará el expendio y consumo de bebidas alcohólicas de acuerdo con las siguientes disposiciones:

a) Las ventas se Interrumpirán una (1) hora antes de la finalización del evento.

b) Se prohíbe la venta de alcohol a las personas que presenten comportamientos o síntomas de intoxicación etílica.

Finalmente, se prohíbe la circulación de menores de edad en el Municipio de Santa Lucia, a partir de las 7:00 PM de los días 11, 12 y 13 de octubre de 2024. Se exceptúan los casos donde el menor de edad vaya acompañado de un mayor responsable, de igual forma prohíbase la circulación de los menores de edad en motocicletas, la misma excepción aplica para estos casos.