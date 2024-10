El ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, inauguró en el departamento del Cesar las tres primeras Comunidades Energéticas de salud. Estos proyectos a cargo del Fondo de Energía no Convencionales y Gestión Eficiente de la energía (Fenoge), le permitirán a los hospitales un ahorro mensual de hasta un 60% en el consumo de energía.

Las instituciones beneficiadas con esta obra, son el Hospital Rosario Pumarejo de López de Valledupar, el Hospital Eduardo Arredondo Daza y el Hospital Jorge Isaac Rincón Torres de la Jagua de Ibirico.

El jefe la cartera de energía, afirmó luego de la entrega los módulos fotovoltaicos y recorrer el hospital, que: “Cuando llegamos al gobierno algunos sectores decían que esto era imposible, que cómo iba la gente a administrar su energía, que la gente no tenía la capacidad, que las juntas de acción comunal no podían administrar comunidades energéticas, que los hospitales cómo iban a hacer, que los pueblos indígenas no tienen las condiciones para aprovechar la energía del sol, que los consejos comunitarios no tenían las condiciones”.

El ministro sostuvo que en Colombia ya funcionan 100 comunidades energéticas. “Estas están funcionando en escuelas, en colegios, y que están como el hospital hoy, recibiendo todas las posibilidades de avanzar en transición energética”.

Camacho señaló que con estas obras las comunidades y las administraciones de los hospitales tendrán importantes beneficios económicos y sociales, “de una parte, disminuyen los costos de energía, y de otra, se garantiza el uso constante de los dispositivos que se requieren para la atención médica”.