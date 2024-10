Durante la mañana de este sábado, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible informó que se implementará un Puesto de Mando Unificado (PMU) permanente en el Vía Parque Isla Salamanca con el propósito de garantizar acciones ambientales de protección.

“Hemos reconocido conjuntamente que es un solo sistema, y que si bien hoy nos reunimos para mirar el problema del parque Isla Salamanca, cómo prepararnos para la siguiente temporada para no tener el desastre ambiental de este año, nos dimos cuenta y hemos trabajado conjuntamente que si no abordamos integralmente todo el sistema con cambio climático no va a haber futuro para esto. Por eso, vamos previo a la COP 16, a lanzar en Santa Marta, seguramente o en Barranquilla, vamos a lanzar ese Consejo Territorial del Agua, y donde vamos a recuperar esa historia de lo que fue el programa ProCiénaga, vamos a evaluar conjuntamente por qué no hemos podido mantener la gobernanza de la entrada de agua del río Magdalena por los caños”, dijo Muhamad.

De igual manera, sostuvo que trabajarán en la problemática de los viaductos y la vía que está por un lado en la concesión del Magdalena.

Señaló que se entregará uno puntos de control que contará con carabineros, con todas las entidades de emergencia y de respuesta, generar una red de vigías ambientales, comunitarios, y ver la perspectiva del Parque Isla de Salamanca como un parque “clave” para la educación ambiental y para la inclusión social, porque fue una de las grandes lecciones.

“Si no tenemos inclusión social en estos proyectos, vamos a seguir teniendo los tensionantes. Y por último, se va a citar un Consejo Nacional contra Deforestación y Delitos Ambientales para la situación de seguridad, que es otro de los variables que ha determinado la situación de estos incendios. El PMU estará en una de las cabañas que ya se construyeron para carabineros dentro del parque y que no ha sido todavía entregada e inaugurada, pero ahí tenemos un punto estratégico. Más unas inversiones que hará Parques Nacionales en tecnología para el monitoreo de la zona”, destacó.

Muhamad señaló que el tercer pilar para mejorar la problemática ambiental es la inclusión social de las comunidades como vigías ambientales, precisamente para que sea la articulación de la comunidad con las entidades de respuesta y la fuerza pública.

La ministra contó que le propuso a la Alcaldía de Barranquilla que a través de la RAP Caribe se le permita hacer convergencia de recursos, debido a que la capital del Atlántico tiene el efecto de los incendios por calidad del aire.

“También en el marco de la sentencia del Parque Islas Salamanca, Barranquilla pueda converger y apoyar el centro de mando unificado y articular sus entidades de respuesta, los Bomberos de Barranquilla, entre otros, a la posible respuesta”.

Aclaró que se analizó la propuesta de la comunidad para que se realizara el cerramiento del parque, pero que no será posible debido a que hay que entender que este es de un área de 52.000 hectáreas, donde 28.000 son terrestres y 28.000 son marinas, lo que significa que es un área demasiado extensa.