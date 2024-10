Son las 5:00 de la mañana, el Cuerpo de Bomberos de Sitionuevo hace su formación protocolaria de manera normal hasta que el teléfono suena, el reporte de un incendio en el Vía Parque Isla Salamanca alerta a todo el equipo, que tiene que prepararse para atender la emergencia lo más pronto posible.

La comandante del cuerpo de bomberos, Margarita Velásquez lidera la avanzada de las brigadas hasta la isla, en donde las llamas han consumido gran parte del ecosistema. Tras ocho días de trabajo intenso, el incendio ha sido controlado en un 100 %, pero el daño al medio ambiente y a la salud del equipo es irreparable.

Las quemas arrasaron con más de 80 hectáreas de mangle y bosque, pero también con especies animales y la biodiversidad del parque natural. La comandante, quién lleva años en su cargo, no deja de sorprenderse con los retos que presupone atender las quemas en la isla.

“Las unidades de bomberos trabajamos para extinguir los puntos, pero de un día para otro los vientos hacen que las quemas se trasladen a otra parte y tenemos que atender otra emergencia y así es en cada momento, no sabemos cuando va a parar, así que seguimos día a día hasta que todo esté más controlado. Muchas veces estamos muy expuestos a los golpes de calor, problemas estomacales, vómitos, fiebre y problemas respiratorios porque nos adentramos mucho en las llamas; sin embargo, con el apoyo de los demás cuerpos de emergencia y de las autoridades del municipio hemos logrado tener una atención rápida para todos los afectados”, contó.

Cuando el reloj marca las 12:00 del mediodía la comandante Velásquez da la orden de recoger los almuerzos y entregarlos a los miembros de su equipo, solo hay un problema, el punto de las quemas se encuentra a más de tres horas del Puesto de Mando, así que es necesaria la articulación con la Fuerza Aérea Colombiana y la Armada de Colombia para trasladar la comida y la hidratación de los bomberos.

“Mientras esté al alcance de nosotros y de las demás entidades transportamos los almuerzos y todo lo que necesitan las personas que se encuentran trabajando en los focos de las quemas, pero es sorprendente que en ocasiones por el golpe de calor tan grande que les genera el estar tan cerca de las llamas algunos bomberos prefieren no comer por el disgusto que tienen en el momento, así que es al final de la jornada cuando llegan al Puesto de Mando Unificado que comen algo y se hidratan”, dijo.

El sol se empieza a esconder y es hora de salir de la isla. Un largo camino de vuelta a casa les espera a algunos miembros del equipo, quienes añoran recostarse un rato y estar al lado de su familia luego de una jornada bastante pesada.

“Al finalizar la jornada se le da las gracias a cada entidad que apoyó las labores y acá en la unidad nos repartimos los lugares de destino para cuando lleguemos a la estación. Desde nuestra base hacemos entrega de todos los equipos que utilizamos y luego se le da salida a los que tienen descanso. En mi caso particular he luchado mucho para llegar a mi hogar porque muchas veces tengo que ir a la clínica para que me den medicamentos e hidratación, pero cuando estoy bien dejo al jefe operativo a cargo y llego a mi casa donde me reciben mis padres con una sonrisa y mis tres hermosos hijos que me llaman a toda hora para preguntarme cuando vengo. Ellos son la motivación que tengo día a día para salir a trabajar”, detalló.