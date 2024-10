La competencia en MasterChef Celebrity se aprieta y cada vez son menos las celebridades que hacen parte del selecto grupo de participantes que noche a noche compiten por llevarse puntos y pasar a la siguiente semana evitando el reto de eliminación.

Y a medida que quedan menos participantes los retos se colocan más duros, los jurados son más exigentes y la vara cada vez es más alta por lo que una pequeña equivocación puede significar la eliminación del concurso cuando ya solo quedan diez participantes.

En el último capítulo un incidente tuvo como protagonista a Vicky Berrío que en pleno reto tuvo un susto que también alarmó al resto de sus compañeros y hasta Claudia Bahamón e hizo pausar a su equipo por unos cuantos minutos.

En medio del afán por completar el reto a tiempo, la humorista se cayó y golpeó la canilla. La primera en percatarse de la situación fue Cony Camelo quien también hacía parte del equipo de Vicky junto con Dominica.

Berrío fue auxiliada inmediatamente por los paramédicos y otros participantes de otros equipos como Juan Pablo Llano y Caterine Ibargüen y hasta Claudia Bahamón no dudaron en socorrerla y atenderla.

La concursante aseguraba que el dolor en su pierna era fuerte lo cual era evidente en su cara y la obligó a quedarse tendida en el piso por un buen tiempo mientras recibía atención médica.

Pese al mal rato que pasaba, Vicky, como habitualmente lo hace, se tomó el momento con gracia bromeando sobre lo que le acababa de ocurrir con Claudia quien no dudó en quedarse junto a ella en el suelo.

Mientras una de las participantes más destacadas del concurso intentaba reponerse del golpe le pidió a su equipo que no se detuvieran en la preparación de los tres tiempos del reto. “No paren, niñas, no paren”, fue el pedido de Vicky.

Por su parte, Dominica Duque no salía del asombro de ver a su compañera de equipo adolorida casi que al borde del llanto. “¿Cómo cocino tranquila con Vicky en el piso? Cada vez que me acerco, me regañan. Entiendo que queremos ganar, pero mi instinto me dice: ‘Ve y abraza a Vicky’”.

Luego de varios minutos, Vicky se pudo reincorporar a la competencia y terminar su postre con el que pudieron quedar en segundo lugar, el primero se lo llevó el equipo verde, conformado por Jacko, Nina Caicedo, Carolina Cuervo y Martina, ‘La Peligrosa’. Todos obtuvieron cinco puntos.