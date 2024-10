La cantante cordobesa Martina la Peligrosa estuvo tres días ausente de ‘MasterChef Celebrity’, el concurso de cocina de ‘RCN’ en el que este año 22 celebridades colombianas decidieron participar por el premio de 200 millones de pesos.

En el capítulo del jueves, la intérprete de ‘Cafecito para dos’ reapareció en la cocina del programa dispuesta a seguir dando su mayor esfuerzo para avanzar en la competencia.

Cabe destacar que Martina la Peligrosa es una de las participantes más fuertes de esta temporada de ‘MasterChef Celebrity Colombia’. Los demás famosos la ven como una dura rival no solo por las habilidades que ha demostrado con sus preparaciones, sino también porque su hermana, la cantante Adriana Lucía, fue la ganadora del reality en 2020.

Martina reveló en el capítulo del jueves que la razón de su ausencia durante tres días tuvo que ver con un accidente doméstico que le produjo una fuerte irritación en sus ojos.

“Resulta que yo me senté frente al espejo y me vi los ojos muy rojos y dije: ‘me voy a aplicar unas goticas’, pero yo venía de otro lado, con otras gotas en las manos que encapsulan los malos olores en el baño y me la apliqué en el ojo”, dijo ‘la Peligrosa’.

Para los casos de ausencia, el programa tiene una regla: el participante que no se presente a varios retos debe asumir a su regreso el castigo de portar el delantal negro, que lo pone automáticamente en riesgo de eliminación.

Así las cosas, Martina la Peligrosa se unió a Carolina Cuervo y Cony Camelo, quienes recibieron delantal negro en competencia por presentar preparaciones con más errores que sus rivales.

“Cuando alguien falta en esta cocina evidentemente es porque algo extremo ha pasado. Entonces aquí hemos tenido cortados, quemados, de hecho, hace muchos años tuvimos a alguien que se cayó cocinando y se rompió una costilla. Lo que nunca en la vida habíamos tenido es el caso de Martina”, comentó la presentadora Claudia Bahamón.