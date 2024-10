El grupo Piso 21 lanzó su nueva canción llamada ‘Fichaje del año’ junto al cantante puertorriqueño Ozuna.

El nuevo sencillo habla cómo se admira a una mujer que tiene una pareja que no la merece, y no le da la prioridad que ella merece. Los artistas colombianos no solamente están incursionando en otras melodías, sino que su total look también cambió para este lanzamiento, donde se le ven más frescos y ‘chic’.