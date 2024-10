Mike Bahía presenta su nuevo documental ‘Calidosa City’, este emotivo trabajo cinematográfico, hace una exploración profunda de sus raíces en la ciudad de Cali, y una búsqueda interna que lo lleva a redescubrir su esencia y la conexión con su tierra natal.

'No le puedo enseñar amor a mi hijo sino le he dado amor a mis padres cómo debería y a mis hermanos, a mis amigos, a los que están luchando por esta ciudad. Mi éxito no tiene sentido si no represento el lugar de donde vengo y eso lo cargo por dentro, por eso estoy aquí, porque quiero pedirle perdón a mi ciudad.' menciona Mike Bahía.

Dirigido por Más Juan e Iván Vernaza y producido por La Ruta Studio, el documental captura la esencia vibrante de Cali, mostrando sus colores, sonidos y ritmos únicos. A través de imágenes evocadoras y testimonios sinceros, el documental lleva al público a un recorrido por los lugares más significativos de la ciudad, mientras Mike Bahía comparte anécdotas personales y momentos de introspección que revelan las capas más profundas de su identidad.

El documental es un viaje íntimo que narra la reconexión de Mike Bahía con sus orígenes. En sus propias palabras: “Han sido unos días muy bonitos pero también de mucha soledad aquí en la ciudad… de reflexionar, de darme cuenta que este viaje no es solo un viaje musical, que vine a enfrentar mi pasado… encontrarme con mis amigos, con mi familia.”

Estas palabras, expresadas en una de las escenas del documental, reflejan el tono introspectivo y emocional de Mike en donde se enfrenta a sus recuerdos y vivencias, brindando al espectador una mirada sincera y auténtica a su mundo interior.